Tolosa-Paris FC Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Tolosa-Paris FC: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 febbraio - 08:32

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 19:00, il Tolosa ospita il Paris FC nel match valido per la 23ª giornata della Ligue 1. Un appuntamento importante per entrambe: i padroni di casa vogliono rilanciarsi dopo un periodo complicato, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per tenere a distanza la zona retrocessione.

Qui Tolosa — Il Tolosa occupa attualmente il 10° posto con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. La stagione resta complessivamente positiva, ma il rendimento recente ha rallentato: nelle ultime tre gare è arrivato un solo punto, con due sconfitte, contro Angers e Le Havre, e un pareggio. Una frenata che ha interrotto il sogno di avvicinarsi alla zona europea e che impone una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

Qui Paris FC — Situazione diversa ma altrettanto delicata per il Paris FC, oggi 15° con 22 punti dopo 22 giornate. Il bilancio parla di una squadra in lotta per la salvezza, con margine ancora presente (+5 sulla terzultima), ma senza possibilità di cali di concentrazione. Dopo un buon periodo senza sconfitte, è arrivato il brusco stop: una pesante sconfitta per 5-0 contro il Lens, risultato che ha interrotto la serie positiva e riportato attenzione e pressione sull’ambiente.

Probabili formazioni — TOLOSA (3-4-3): Restes; Sidibé, Cresswell, Nicolaisen; Dönnum, Diop, Casseres, Methalie; Hidalgo, Emersonn, Gboho. Allenatore: Martinez

PARIS FC (5-4-1): Trapp; Gory, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui; Kebbal, Matondo, Marchetti, Koleosho; Immobile. Allenatore: Gilli

