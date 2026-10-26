Il Torino cerca la quarta vittoria consecutiva, mentre il Como torna in trasferta dopo il successo sul Sassuolo
Il Torino ha trovato continuità e adesso mette alla prova la propria crescita contro il Como, capace di correre in campionato anche tra gli impegni europei. Martedì 27 ottobre 2026 alle 20:45, all’Olimpico Grande Torino, si affrontano due squadre che arrivano al turno infrasettimanale con fiducia e risultati alle spalle. La partita è valida per la nona giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I granata hanno battuto in successione Udinese, Parma e Monza, salendo a tredici punti. I lariani hanno invece raggiunto quota diciassette grazie ai successi contro Fiorentina e Sassuolo, ai quali si è aggiunto il 4-1 sul Manchester United in Champions League. Il confronto offre quindi a entrambe l’occasione di misurare le proprie ambizioni contro un avversario in salute. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Torino-Como in TV: i canali Sky e la diretta DAZNTorino-Como sarà visibile su DAZN e Sky. Per gli abbonati Sky, i canali dedicati saranno Sky Sport Calcio, numero 202, Sky Sport 4K, numero 213, e Sky Sport 251. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 di martedì 27 ottobre. In streaming si potrà scegliere tra DAZN, con un abbonamento che includa la Serie A, NOW, attraverso il Pass Sport, e Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati. La partita sarà quindi accessibile anche da computer, smartphone e tablet, oltre che attraverso le applicazioni disponibili sulle smart TV e sugli altri dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.
Torino, tre vittorie e una squadra sempre più convincenteIl 3-2 contro il Monza ha allungato la serie positiva del Torino. Dopo le vittorie sull’Udinese e sul Parma, la squadra di Ignazio Abate ha dato un’altra dimostrazione della propria capacità di creare occasioni e tenere l’iniziativa. Il risultato dell’ultima gara è rimasto aperto anche per alcuni errori individuali, un aspetto da correggere contro un Como particolarmente efficace negli ultimi metri. La crescita dei granata passa adesso dalla possibilità di accompagnare la produzione offensiva con maggiore precisione nella gestione difensiva. L’assenza di Mandragora impone una modifica a centrocampo. Abate dovrà trovare una soluzione che mantenga equilibrio e qualità nella circolazione, senza ridurre il sostegno alla coppia Adams-Simeone.
Como, Douvikas trascina e Nico Paz è pronto a tornareIl Como ha superato il Sassuolo per 2-0 grazie alla doppietta di Douvikas, arrivato a cinque gol in campionato. Un successo significativo anche per le scelte di formazione: Fàbregas ha cambiato diversi uomini e lasciato inizialmente in panchina Nico Paz, riuscendo comunque a conquistare i tre punti. La vittoria ha dato seguito al 3-1 di Firenze e al successo europeo sul Manchester United. Il calendario continua a richiedere energie, ma finora i lariani hanno trovato risposte anche attraverso le rotazioni. A Torino è atteso il ritorno di Paz dal primo minuto. La sua capacità di ricevere tra le linee può offrire nuove soluzioni alla manovra e valorizzare i movimenti di Douvikas. Restano invece da valutare le condizioni di Kean.
La chiave tattica: il Torino deve chiudere gli spazi intorno a Nico PazIl Como potrebbe cercare il controllo del pallone attraverso Da Cunha e Milla, provando poi a raggiungere Nico Paz alle spalle del centrocampo granata. Per Bragança e Fitz-Jim sarà importante proteggere quella zona senza farsi attirare entrambi verso il portatore: un’uscita poco coordinata potrebbe liberare spazio per il trequartista argentino. Il Torino può rispondere sfruttando la presenza di due attaccanti. Adams e Simeone avranno la possibilità di impegnare contemporaneamente i centrali ospiti, mentre i movimenti di Vlašić dalla fascia verso l’interno potrebbero creare una soluzione aggiuntiva per avanzare. Anche le corsie avranno un peso. Le avanzate di Yan Couto e Kaiki possono allargare la difesa del Toro, ma lasciano spazi da attaccare dopo il recupero del pallone. Per i granata sarà decisiva la precisione del primo passaggio; per il Como, la rapidità con cui ricomporre le distanze quando perde il possesso.
Le probabili formazioni: Fitz-Jim in mezzo, Douvikas guida i larianiIl Torino dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Perri tra i pali. La difesa sarà composta da Belghali, Ismajli, Coco e Comuzzo. In mezzo al campo Bragança e Fitz-Jim formeranno la coppia centrale, con Vlašić e Cacciamani sulle corsie. Davanti spazio a Adams e Simeone.
Il Como è atteso con il 4-2-3-1. Davanti a Butez, la linea arretrata dovrebbe vedere Yan Couto e Kaiki terzini, con Jacobo Ramón e Kempf al centro. Da Cunha e Milla agiranno in mediana, mentre Caqueret, Nico Paz e Baturina sosterranno l’unica punta Douvikas.
TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Ismajli, Coco, Comuzzo; Vlašić, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Kempf, Kaiki; Da Cunha, Milla; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.
Torino-Como: la scheda della diretta
- Competizione: Serie A, 9ª giornata
- Data: martedì 27 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Diretta TV: DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251
- Streaming: DAZN, NOW e Sky Go
© RIPRODUZIONE RISERVATA