Il Torino ha trovato continuità e adesso mette alla prova la propria crescita contro il Como, capace di correre in campionato anche tra gli impegni europei. Martedì 27 ottobre 2026 alle 20:45, all’Olimpico Grande Torino, si affrontano due squadre che arrivano al turno infrasettimanale con fiducia e risultati alle spalle. La partita è valida per la nona giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I granata hanno battuto in successione Udinese, Parma e Monza, salendo a tredici punti. I lariani hanno invece raggiunto quota diciassette grazie ai successi contro Fiorentina e Sassuolo, ai quali si è aggiunto il 4-1 sul Manchester United in Champions League. Il confronto offre quindi a entrambe l’occasione di misurare le proprie ambizioni contro un avversario in salute. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Torino-Como in TV: i canali Sky e la diretta DAZN

Torino, tre vittorie e una squadra sempre più convincente

. Per gli abbonati Sky, i canali dedicati saranno, e. Il calcio d’inizio è fissato alle. Insi potrà scegliere tra, con un abbonamento che includa la Serie A,, attraverso il Pass Sport, e, per gli abbonati Sky abilitati. La partita sarà quindi accessibile anche da computer, smartphone e tablet, oltre che attraverso le applicazioni disponibili sulle smart TV e sugli altri dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.Ilha allungato la serie positiva del Torino. Dopo le vittorie sull’Udinese e sul Parma, la squadra diha dato un’altra dimostrazione della propria capacità di creare occasioni e tenere l’iniziativa. Il risultato dell’ultima gara è rimasto aperto anche per alcuni errori individuali, un aspetto da correggere contro un Como particolarmente efficace negli ultimi metri. La crescita dei granata passa adesso dalla possibilità di accompagnare la produzione offensiva con maggiore precisione nella gestione difensiva. L’assenza diimpone una modifica a centrocampo. Abate dovrà trovare una soluzione che mantenga equilibrio e qualità nella circolazione, senza ridurre il sostegno alla coppia

TORINO, ITALIA - 23 OTTOBRE: Kian Fitz-Jim del Torino FC festeggia un gol durante la partita di Serie A tra Torino FC e AC Monza allo Stadio Olimpico Grande Torino il 23 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images

Como, Douvikas trascina e Nico Paz è pronto a tornare

La chiave tattica: il Torino deve chiudere gli spazi intorno a Nico Paz

Il Como ha superato il Sassuolo per 2-0 grazie alla doppietta di, arrivato a cinque gol in campionato. Un successo significativo anche per le scelte di formazione: Fàbregas ha cambiato diversi uomini e lasciato inizialmente in panchina, riuscendo comunque a conquistare i tre punti. La vittoria ha dato seguito al 3-1 di Firenze e al successo europeo sul Manchester United. Il calendario continua a richiedere energie, ma finora i lariani hanno trovato risposte anche attraverso le rotazioni. A Torino è atteso il ritorno di. La sua capacità di ricevere tra le linee può offrire nuove soluzioni alla manovra e valorizzare i movimenti di Douvikas. Restano invece da valutare le condizioni diIlpotrebbe cercare il controllo del pallone attraverso, provando poi a raggiungerealle spalle del centrocampo granata. Persarà importante proteggere quella zona senza farsi attirare entrambi verso il portatore: un’uscita poco coordinata potrebbe liberare spazio per il trequartista argentino. Ilpuò rispondere sfruttando la presenza di due attaccanti.avranno la possibilità di impegnare contemporaneamente i centrali ospiti, mentre i movimenti didalla fascia verso l’interno potrebbero creare una soluzione aggiuntiva per avanzare. Anche le corsie avranno un peso. Le avanzate dipossono allargare la difesa del Toro, ma lasciano spazi da attaccare dopo il recupero del pallone. Per i granata sarà decisiva la precisione del primo passaggio; per il Como, la rapidità con cui ricomporre le distanze quando perde il possesso.

COMO, ITALIA - 21 OTTOBRE: Jacobo Ramon del Como 1907 festeggia con i compagni dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e Manchester United allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 21 ottobre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Le probabili formazioni: Fitz-Jim in mezzo, Douvikas guida i lariani

Ildovrebbe schierarsi con il, contra i pali. La difesa sarà composta da. In mezzo al campoformeranno la coppia centrale, consulle corsie. Davanti spazio a

Il Como è atteso con il 4-2-3-1. Davanti a Butez, la linea arretrata dovrebbe vedere Yan Couto e Kaiki terzini, con Jacobo Ramón e Kempf al centro. Da Cunha e Milla agiranno in mediana, mentre Caqueret, Nico Paz e Baturina sosterranno l’unica punta Douvikas.

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Ismajli, Coco, Comuzzo; Vlašić, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Kempf, Kaiki; Da Cunha, Milla; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.

Torino-Como: la scheda della diretta