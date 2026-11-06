Come seguire la diretta di Torino-Lecce, il momento delle squadre e le probabili formazioni
La serie di tre vittorie granata si è fermata tra Como e Frosinone. Ora Torino-Lecce, in programma sabato 7 novembre 2026 alle 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, offre alla squadra di Ignazio Abate l’occasione di ripartire prima della sosta. Nell’anticipo dell’11ª giornata di Serie A arriva un Lecce che ha perso le ultime tre partite e conserva due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Abate dovrebbe rilanciare Cacciamani e Fitz-Jim, mentre Di Francesco ritrova Gaspar dopo la squalifica e Coulibaly dopo l’infortunio. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Torino-Lecce in diretta su DAZN, come guardarlaTorino-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN, con calcio d’inizio alle 15:00. Per seguirla in televisione si può utilizzare l’app su una smart TV compatibile oppure aprirla da una console o da un dispositivo collegato al televisore. Gli abbonati con l’opzione Zona DAZN attiva su Sky possono consultare la guida TV per la disponibilità della partita sui canali dedicati. La gara sarà visibile in streaming su DAZN anche da smartphone e tablet tramite app e da computer tramite browser. Con un abbonamento che comprende la Serie A, basta cercare l’incontro nel palinsesto della piattaforma.
Torino, il rientro di Cacciamani può cambiare la manovra a sinistraLe vittorie contro Udinese, Parma e Monza avevano dato slancio al Torino. Le due sconfitte con Como e Frosinone lo hanno lasciato a 13 punti dopo dieci giornate. In casa i granata hanno vinto due volte in cinque partite e hanno subito almeno un gol in ciascuna delle ultime dieci gare all’Olimpico Grande Torino. Per Abate il compito è costruire occasioni senza esporre troppo la retroguardia quando l’azione si interrompe.
Il possibile rientro di Cacciamani offre un modo per dare ampiezza a sinistra. Se riceve largo, può costringere Danilo Veiga a uscire e aprire uno spazio interno per Adams. In alternativa, può puntare la corsia e cercare Simeone in area. Il ritorno di Fitz-Jim accanto a Bragança può aiutare il Torino a far arrivare il pallone su quel lato prima che il Lecce abbia il tempo di raddoppiare.
Lecce, Gaspar e Coulibaly tornano per dare equilibrioDopo le sconfitte contro Juventus, Frosinone e Genoa, il Lecce deve ripartire dai punti conquistati negli scontri diretti con Venezia, Udinese e Monza. La squadra di Di Francesco non ha ancora pareggiato in campionato e arriva a Torino con un margine ridotto sulla zona retrocessione.
Il rientro di Gaspar restituisce un riferimento al centro della difesa a tre, mentre Coulibaly offre una soluzione in più per proteggere la corsia destra quando Danilo Veiga sale. Restano fuori Berisha, Pierotti, Ilić e Geubbels. Davanti, il compito di Gandelman sarà tenere unito il reparto offensivo. Se riesce a ricevere vicino a Stulić, il Lecce può dare seguito ai palloni giocati in avanti e coinvolgere i quinti prima che il Torino si ricompatti.
La chiave tattica passa dal duello tra Cacciamani e Danilo VeigaIl 4-4-2 del Torino può creare una scelta scomoda sulla destra del Lecce. Se Danilo Veiga esce su Cacciamani, Siebert può essere chiamato a scivolare verso la fascia e lasciare più spazio vicino a Gaspar. Adams può cercare proprio quel varco, con Simeone pronto a occupare l’area. Se invece Veiga resta più basso, Cacciamani può ricevere con qualche metro in più e scegliere se puntare l’uomo o combinare con chi lo sostiene.
Di Francesco può rispondere sfruttando i tre centrocampisti contro i due centrali granata. Una volta superata la pressione di Bragança e Fitz-Jim, il Lecce può cercare Gandelman nello spazio davanti a Coco e Ismajli. Da quella posizione il trequartista può servire Stulić o allargare il gioco verso Gallo. Per il Torino sarà quindi importante che uno dei due esterni rientri in tempo a chiudere il passaggio interno quando il Lecce recupera palla.
Le probabili formazioni di Torino-Lecce: Adams e Simeone insieme contro la difesa a treTorino. Abate dovrebbe schierare Perri in porta, con Belghali e Comuzzo sulle corsie e Coco e Ismajli al centro della difesa. Vlasic e Cacciamani sono attesi ai lati di Bragança e Fitz-Jim. Davanti, Adams dovrebbe affiancare Simeone, con Gineitis e Aboukhlal orientati verso la panchina.
Lecce. Di Francesco dovrebbe riproporre Falcone alle spalle di Siebert, Gaspar e Tiago Gabriel. Danilo Veiga e Gallo sono indicati sulle fasce, con Coulibaly, Ngom e Maleh in mezzo. Gandelman agirà a sostegno di Stulić.
TORINO (4-4-2) — Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore Ignazio Abate.
LECCE (3-5-1-1) — Falcone; Siebert, Gaspar, Tiago Gabriel; Danilo Veiga, Coulibaly, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman; Stulić. Allenatore Eusebio Di Francesco.
La scheda della partita tra Torino-Lecce
- Competizione — Serie A 2026/27.
- Giornata — 11ª.
- Data — Sabato 7 novembre 2026.
- Calcio d’inizio — Ore 15:00.
- Stadio — Olimpico Grande Torino.
- Diretta TV — DAZN tramite app sui dispositivi compatibili.
- Streaming — DAZN, da sito o app.
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