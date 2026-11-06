La serie di tre vittorie granata si è fermata tra Como e Frosinone. Ora Torino-Lecce, in programma sabato 7 novembre 2026 alle 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, offre alla squadra di Ignazio Abate l’occasione di ripartire prima della sosta. Nell’anticipo dell’11ª giornata di Serie A arriva un Lecce che ha perso le ultime tre partite e conserva due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Abate dovrebbe rilanciare Cacciamani e Fitz-Jim, mentre Di Francesco ritrova Gaspar dopo la squalifica e Coulibaly dopo l’infortunio. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

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Torino, il rientro di Cacciamani può cambiare la manovra a sinistra

, con calcio d’inizio alle. Per seguirla in televisione si può utilizzare l’app su una smart TV compatibile oppure aprirla da una console o da un dispositivo collegato al televisore. Gli abbonati con l’opzioneattiva su Sky possono consultare la guida TV per la disponibilità della partita sui canali dedicati. La gara sarà visibileanche da smartphone e tablet tramite app e da computer tramite browser. Con un abbonamento che comprende la Serie A, basta cercare l’incontro nel palinsesto della piattaforma.Le vittorie contro Udinese, Parma e Monza avevano dato slancio al Torino. Le due sconfitte con Como e Frosinone lo hanno lasciato a. In casa i granata hanno vinto due volte in cinque partite e hanno subito almeno un gol in ciascuna delle ultime dieci gare all’Olimpico Grande Torino. Per Abate il compito è costruire occasioni senza esporre troppo la retroguardia quando l’azione si interrompe.

Il possibile rientro di Cacciamani offre un modo per dare ampiezza a sinistra. Se riceve largo, può costringere Danilo Veiga a uscire e aprire uno spazio interno per Adams. In alternativa, può puntare la corsia e cercare Simeone in area. Il ritorno di Fitz-Jim accanto a Bragança può aiutare il Torino a far arrivare il pallone su quel lato prima che il Lecce abbia il tempo di raddoppiare.

TORINO, ITALIA - 27 OTTOBRE: Kian Fitz-Jim del Torino FC in azione durante la partita di Serie A tra Torino FC e Como 1907 allo stadio Olimpico Grande Torino il 27 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Lecce, Gaspar e Coulibaly tornano per dare equilibrio

Dopo le sconfitte contro Juventus, Frosinone e Genoa, il Lecce deve ripartire dai punti conquistati negli scontri diretti con Venezia, Udinese e Monza. La squadra di Di Francescoe arriva a Torino con un margine ridotto sulla zona retrocessione.

Il rientro di Gaspar restituisce un riferimento al centro della difesa a tre, mentre Coulibaly offre una soluzione in più per proteggere la corsia destra quando Danilo Veiga sale. Restano fuori Berisha, Pierotti, Ilić e Geubbels. Davanti, il compito di Gandelman sarà tenere unito il reparto offensivo. Se riesce a ricevere vicino a Stulić, il Lecce può dare seguito ai palloni giocati in avanti e coinvolgere i quinti prima che il Torino si ricompatti.

La chiave tattica passa dal duello tra Cacciamani e Danilo Veiga

Ilpuò creare una scelta scomoda sulla destra del Lecce. Se Danilo Veiga esce su Cacciamani,può essere chiamato a scivolare verso la fascia e lasciare più spazio vicino a Gaspar. Adams può cercare proprio quel varco, con Simeone pronto a occupare l’area. Se invece Veiga resta più basso, Cacciamani può ricevere con qualche metro in più e scegliere se puntare l’uomo o combinare con chi lo sostiene.

Di Francesco può rispondere sfruttando i tre centrocampisti contro i due centrali granata. Una volta superata la pressione di Bragança e Fitz-Jim, il Lecce può cercare Gandelman nello spazio davanti a Coco e Ismajli. Da quella posizione il trequartista può servire Stulić o allargare il gioco verso Gallo. Per il Torino sarà quindi importante che uno dei due esterni rientri in tempo a chiudere il passaggio interno quando il Lecce recupera palla.

LECCE, ITALIA - 1° NOVEMBRE: Youssef Maleh dell’US Lecce segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Lecce e Genoa CFC allo stadio Via del Mare il 1° novembre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le probabili formazioni di Torino-Lecce: Adams e Simeone insieme contro la difesa a tre

Abate dovrebbe schierare Perri in porta, con Belghali e Comuzzo sulle corsie e Coco e Ismajli al centro della difesa. Vlasic e Cacciamani sono attesi ai lati di Bragança e Fitz-Jim. Davanti, Adams dovrebbe affiancare Simeone, con Gineitis e Aboukhlal orientati verso la panchina.

Lecce. Di Francesco dovrebbe riproporre Falcone alle spalle di Siebert, Gaspar e Tiago Gabriel. Danilo Veiga e Gallo sono indicati sulle fasce, con Coulibaly, Ngom e Maleh in mezzo. Gandelman agirà a sostegno di Stulić.

TORINO (4-4-2) — Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore Ignazio Abate.

LECCE (3-5-1-1) — Falcone; Siebert, Gaspar, Tiago Gabriel; Danilo Veiga, Coulibaly, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman; Stulić. Allenatore Eusebio Di Francesco.

La scheda della partita tra Torino-Lecce