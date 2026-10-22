Il Torino ospita il Monza all’Olimpico Grande Torino nell’anticipo dell’ottava giornata. Abate punta sulla coppia Adams-Simeone
Giovanni Simeone e Gustavo Varela arrivano al confronto dopo una doppietta a testa, protagonisti delle vittorie che hanno accompagnato Torino e Monza verso l’anticipo di campionato. Torino-Monza si gioca venerdì 23 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino, nella partita che apre l’ottava giornata di Serie A. I granata inseguono il terzo successo consecutivo, mentre i brianzoli vogliono dare seguito al netto risultato ottenuto contro il Cagliari. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La serata segna anche il ritorno di Ivan Juric da avversario. Il suo Monza ha già vinto su questo campo in Coppa Italia a settembre, mentre la squadra di Ignazio Abate cerca una conferma dopo aver battuto Udinese e Parma. Prima del calcio d’inizio puoi CONTROLLARE LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTARE IL PALINSESTO DEGLI EVENTI SU LOTTOMATICA oppure SCOPRIRE GLI APPUNTAMENTI LIVE DI VINCITÙ.
Torino-Monza in TV e streaming: dove seguire l’anticipoTorino-Monza è in programma venerdì 23 ottobre 2026 alle 20:45 all’Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa su DAZN e su Sky Sport Calcio, canale 202. Per seguirla in streaming saranno disponibili DAZN, attraverso app e sito, Sky Go, per gli abbonati Sky, e NOW con il Pass Sport. La telecronaca di DAZN sarà affidata a Edoardo Accomando, con Alessandro Budel al commento tecnico.
Torino, Adams e Simeone trascinano la risalitaIl 3-0 sul campo del Parma ha confermato il buon momento del Torino. La doppietta di Simeone e il gol di Ché Adams hanno portato il secondo successo consecutivo dopo il 2-1 contro l’Udinese, permettendo ai granata di raggiungere quota 10 punti e il decimo posto. Per Abate, la sfida con il Monza rappresenta l’occasione di consolidare questa crescita. Le ultime due vittorie hanno dato fiducia alla squadra e valorizzato la coppia offensiva, capace di incidere nell’ultima trasferta.
Il possibile 4-4-2 dovrebbe riproporre proprio Adams e Simeone davanti. Il loro lavoro potrà offrire soluzioni differenti: attaccare l’area sui palloni laterali, cercare la profondità oppure venire incontro per coinvolgere i centrocampisti. Alle loro spalle, Vlasic è indicato sulla destra, con Cacciamani sul lato opposto. Bragança e Mandragora dovrebbero formare la coppia centrale, chiamata a sostenere la manovra senza perdere il controllo delle ripartenze avversarie.
Monza, Juric torna a Torino con Varela in fiduciaIl 4-0 contro il Cagliari ha portato il Monza a sette punti, offrendo una risposta importante prima della trasferta piemontese. Tra i protagonisti c’è ancora Gustavo Varela, autore di una doppietta e già arrivato a sei reti in campionato. Il centravanti sarà uno degli osservati speciali della serata. Nella formazione prevista dovrebbe essere sostenuto da Robinson e Dany Mota, con il compito di collegare il centrocampo all’attacco e accompagnarne i movimenti.
Per Juric, il ritorno all’Olimpico Grande Torino aggiunge un elemento personale a una partita importante per la continuità dei risultati. Il Monza ha inoltre un precedente recente da cui trarre fiducia: il successo ottenuto nello stesso stadio in Coppa Italia. Sulle corsie sono attesi Birindelli e Mangas, mentre in mezzo dovrebbero giocare Akinsanmiro e Folorunsho. La loro capacità di proteggere la difesa e sostenere l’azione sarà fondamentale contro una squadra che schiera due punte.
La chiave tattica: due punte contro tre centrali, attenzione alle corsieIl confronto tra Adams e Simeone e la difesa a tre del Monza potrebbe orientare la partita. Il Torino dovrà cercare di muovere i centrali avversari, evitando che le due punte restino ferme e facilmente controllabili. Il contributo di Vlasic può diventare importante per creare un collegamento con l’attacco. Una sua ricezione interna potrebbe costringere un centrocampista del Monza a uscire dalla posizione, liberando spazio per gli inserimenti dei compagni.
Gli ospiti potrebbero invece cercare Robinson e Mota ai lati dei mediani granata. Se riusciranno a ricevere e girarsi, potranno avvicinarsi a Varela oppure allargare il gioco verso gli esterni. Anche le corsie richiederanno attenzione: le avanzate di Birindelli e Mangas possono obbligare il Torino ad abbassare i propri centrocampisti laterali. Per entrambe sarà quindi importante accompagnare l’attacco mantenendo coperture adeguate quando il pallone viene perso.
Adams-Simeone contro Varela: le probabili formazioniIl Torino dovrebbe schierarsi con il 4-4-2. Davanti a Perri sono attesi Belghali, Coco, Ismajli e Comuzzo. Vlasic e Cacciamani agiranno sulle fasce, con Bragança e Mandragora al centro. In attacco spazio alla coppia formata da Adams e Simeone.
Il Monza dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Törnqvist difenderà la porta, protetto da Kouadio, Lucchesi e Carboni. Birindelli e Mangas occuperanno le corsie, mentre Akinsanmiro e Folorunsho formeranno la coppia centrale. Robinson e Mota agiranno alle spalle di Varela.
Torino (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.
Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. Allenatore: Ivan Juric.
Torino-Monza: TV, streaming e informazioni
- Partita: Torino-Monza
- Competizione: Serie A 2026/27
- Giornata: 8ª
- Data: venerdì 23 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Diretta TV: DAZN, Sky Sport Calcio (202)
- Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
- Telecronaca DAZN: Edoardo Accomando
- Commento tecnico DAZN: Alessandro Budel
© RIPRODUZIONE RISERVATA