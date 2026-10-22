Giovanni Simeone e Gustavo Varela arrivano al confronto dopo una doppietta a testa, protagonisti delle vittorie che hanno accompagnato Torino e Monza verso l’anticipo di campionato. Torino-Monza si gioca venerdì 23 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino, nella partita che apre l’ottava giornata di Serie A. I granata inseguono il terzo successo consecutivo, mentre i brianzoli vogliono dare seguito al netto risultato ottenuto contro il Cagliari. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La serata segna anche il ritorno di Ivan Juric da avversario. Il suo Monza ha già vinto su questo campo in Coppa Italia a settembre, mentre la squadra di Ignazio Abate cerca una conferma dopo aver battuto Udinese e Parma. Prima del calcio d’inizio puoi CONTROLLARE LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTARE IL PALINSESTO DEGLI EVENTI SU LOTTOMATICA oppure SCOPRIRE GLI APPUNTAMENTI LIVE DI VINCITÙ.

Torino-Monza in TV e streaming: dove seguire l’anticipo

Torino, Adams e Simeone trascinano la risalita

La partita sarà trasmessa sue su. Per seguirla in streaming saranno disponibili, attraverso app e sito,, per gli abbonati Sky, econ il Pass Sport. La telecronaca disarà affidata a, conal commento tecnico. Il 3-0 sul campo del Parma ha confermato il buon momento del Torino . La doppietta die il gol dihanno portato il secondo successo consecutivo dopo il, permettendo ai granata di raggiungere. Per, la sfida con il Monza rappresenta l’occasione di consolidare questa crescita. Le ultime due vittorie hanno dato fiducia alla squadra e valorizzato la coppia offensiva, capace di incidere nell’ultima trasferta.

Il possibile 4-4-2 dovrebbe riproporre proprio Adams e Simeone davanti. Il loro lavoro potrà offrire soluzioni differenti: attaccare l’area sui palloni laterali, cercare la profondità oppure venire incontro per coinvolgere i centrocampisti. Alle loro spalle, Vlasic è indicato sulla destra, con Cacciamani sul lato opposto. Bragança e Mandragora dovrebbero formare la coppia centrale, chiamata a sostenere la manovra senza perdere il controllo delle ripartenze avversarie.

PARMA, ITALIA - 19 OTTOBRE: Che Adams del Torino FC festeggia un gol durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Torino FC allo Stadio Ennio Tardini il 19 ottobre 2026 a Parma, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Monza, Juric torna a Torino con Varela in fiducia

Ilha portato il Monza a, offrendo una risposta importante prima della trasferta piemontese. Tra i protagonisti c’è ancora, autore di una doppietta e già arrivato a. Il centravanti sarà uno degli osservati speciali della serata. Nella formazione prevista dovrebbe essere sostenuto da, con il compito di collegare il centrocampo all’attacco e accompagnarne i movimenti.

Per Juric, il ritorno all’Olimpico Grande Torino aggiunge un elemento personale a una partita importante per la continuità dei risultati. Il Monza ha inoltre un precedente recente da cui trarre fiducia: il successo ottenuto nello stesso stadio in Coppa Italia. Sulle corsie sono attesi Birindelli e Mangas, mentre in mezzo dovrebbero giocare Akinsanmiro e Folorunsho. La loro capacità di proteggere la difesa e sostenere l’azione sarà fondamentale contro una squadra che schiera due punte.

MONZA, ITALIA - 19 OTTOBRE: Eddy Kouadio dell'AC Monza segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Monza e Cagliari Calcio all'U-Power Stadium il 19 ottobre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La chiave tattica: due punte contro tre centrali, attenzione alle corsie

Il confronto trae la difesa a tre del Monza potrebbe orientare la partita. Il Torino dovrà cercare di muovere i centrali avversari, evitando che le due punte restino ferme e facilmente controllabili. Il contributo dipuò diventare importante per creare un collegamento con l’attacco. Una sua ricezione interna potrebbe costringere un centrocampista del Monza a uscire dalla posizione, liberando spazio per gli inserimenti dei compagni.

Gli ospiti potrebbero invece cercare Robinson e Mota ai lati dei mediani granata. Se riusciranno a ricevere e girarsi, potranno avvicinarsi a Varela oppure allargare il gioco verso gli esterni. Anche le corsie richiederanno attenzione: le avanzate di Birindelli e Mangas possono obbligare il Torino ad abbassare i propri centrocampisti laterali. Per entrambe sarà quindi importante accompagnare l’attacco mantenendo coperture adeguate quando il pallone viene perso.

Adams-Simeone contro Varela: le probabili formazioni

Ildovrebbe schierarsi con il. Davanti a Perri sono attesi Belghali, Coco, Ismajli e Comuzzo. Vlasic e Cacciamani agiranno sulle fasce, con Bragança e Mandragora al centro. In attacco spazio alla coppia formata da Adams e Simeone.

Il Monza dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Törnqvist difenderà la porta, protetto da Kouadio, Lucchesi e Carboni. Birindelli e Mangas occuperanno le corsie, mentre Akinsanmiro e Folorunsho formeranno la coppia centrale. Robinson e Mota agiranno alle spalle di Varela.

Torino (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.

Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. Allenatore: Ivan Juric.

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