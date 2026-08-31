Torino-Monza mette davanti a una porta due squadre che in campionato, almeno per il momento, non sono ancora riuscite ad aprirne nessuna: martedì 1 settembre alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino, granata e brianzoli si affrontano nei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2026/27. Dopo due giornate di Serie A entrambe sono ancora ferme a zero punti, ma la coppa racconta una storia differente. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Torino ha già eliminato la Carrarese, mentre il Monza ha superato nettamente l'Avellino. Stavolta il premio è ancora più invitante, perché chi riuscirà a prendersi la serata torinese entrerà negli ottavi e troverà ad aspettarlo il Milan a San Siro. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Torino-Monza in TV e streaming

Torino-Monza si gioca martedì 1 settembre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino ed è valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV, in esclusiva e in chiaro su Italia 1. Non sarà quindi necessario alcun abbonamento per assistere all'incontro. Sarà possibile vedere Torino-Monza anche gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset, attraverso i dispositivi compatibili con i servizi digitali Mediaset. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, affiancato da Massimo Paganin al commento tecnico. Al termine della partita spazio allo studio di Coppa Italia su Italia 1 condotto da Monica Bertini, con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Federica Zille e Graziano Cesari.

MONZA, ITALIA - 29 AGOSTO: Andrea Colpani del Monza festeggia insieme al compagno Patrick Cutrone dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Monza e Udinese Calcio, disputata all’U-Power Stadium il 29 agosto 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Torino, Abate cerca la prima svolta della stagione

Due partite, due sconfitte. Il bilancio del Torino in Serie A non rende giustizia a tutto ciò che la squadra di Ignazio Abate ha mostrato nelle prime settimane, ma evidenzia chiaramente quanto ci sia ancora da sistemare. I granata hanno perso prima contro il Milan e successivamente contro il Sassuolo, mostrando qualche segnale interessante nella costruzione del gioco ma pagando soprattutto gli errori nelle due aree di rigore. La Coppa Italia aveva invece regalato una prima soddisfazione. Nei trentaduesimi il Toro aveva eliminato 1-0 la Carrarese, conquistando proprio il diritto di giocare questa partita davanti al proprio pubblico. Abate potrebbe approfittare dell'appuntamento per modificare diversi interpreti. La stagione è appena cominciata e la necessità di distribuire minuti può aprire spazio a chi finora ne ha avuti meno.

Tra i giocatori che potrebbero sfruttare l'occasione ci sono Emirhan Ilkhan e Gaetano Oristanio, mentre davanti resta disponibile l'esperienza di Duvan Zapata. In difesa può trovare nuovamente spazio Pietro Comuzzo, che ha già realizzato il suo primo gol con la maglia granata. Il Torino può inoltre aggrapparsi alla storia recente dello scontro diretto. Il Monza non è riuscito a battere i piemontesi negli ultimi sei confronti e il fattore Grande Torino rappresenta un altro elemento sul quale Abate proverà a costruire la qualificazione.

Monza, Juric torna da avversario

Per Ivan Juric non sarà una trasferta come le altre. L'allenatore del Monza torna nello stadio nel quale ha guidato il Torino per tre stagioni e stavolta proverà a eliminarlo dalla Coppa Italia. Un incrocio che aggiunge inevitabilmente qualcosa alla partita, soprattutto considerando il momento attraversato dalle due squadre. Anche il Monza ha infatti iniziato il campionato con due sconfitte. I brianzoli hanno incassato complessivamente sette reti contro Inter e Udinese, un dato che fotografa chiaramente quale sia il primo problema sul quale Juric deve intervenire.

La Coppa Italia, però, ha già mostrato un volto completamente diverso dei biancorossi. Nel turno precedente il Monza ha travolto 3-0 l'Avellino, dimostrando di poter diventare particolarmente pericoloso quando riesce a recuperare il pallone alto e attaccare immediatamente la porta avversaria. La situazione dell'organico complica però i programmi dell'allenatore. Gustavo Varela, protagonista dell'inizio di stagione con quattro reti nelle prime tre presenze, è alle prese con un problema all'adduttore. Tra gli indisponibili figurano inoltre Pessina, Ciurria, Colombo e Touré. Una delle possibili novità è rappresentata da Michael Folorunsho, che potrebbe trovare spazio dopo il suo arrivo, mentre il recupero di Patrick Cutrone offre a Juric un'alternativa importante nel reparto avanzato.

MONZA, ITALIA - 29 AGOSTO: Gustavo Varela del Monza festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Monza e Udinese Calcio, disputata all’U-Power Stadium il 29 agosto 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Le chiavi di Torino-Monza

La partita mette di fronte due squadre che condividono un problema evidente: la fragilità difensiva. Il Monza ha già incassato sette reti nelle prime due giornate di campionato, mentre il Torino non è ancora riuscito a trovare quella continuità necessaria per proteggere la propria porta nei momenti più delicati. Abate potrebbe cercare di sfruttare soprattutto l'ampiezza. Portare rapidamente il pallone sugli esterni e costringere il Monza ad allargare la propria struttura difensiva permetterebbe ai giocatori offensivi granata di trovare più spazio centralmente.

Juric, invece, proverà presumibilmente a rendere la partita aggressiva. Le sue squadre cercano spesso duelli individuali e pressione alta: recuperare il pallone vicino all'area del Torino sarebbe il modo più rapido per mettere in difficoltà una formazione che sta ancora assimilando le richieste del nuovo allenatore. Attenzione anche all'aspetto mentale. Entrambe arrivano da due sconfitte consecutive in Serie A e andare sotto nel punteggio potrebbe far riemergere immediatamente le insicurezze accumulate nelle prime settimane.

Torino-Monza: data, orario e canali