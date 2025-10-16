Il Girone B di Serie C offre una serie di match interessanti, tra cui spicca la delicata sfida tra Torres e Forlì il prossimo venerdì 17 ottobre alle ore 20:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che possono risultare molto importanti per entrambe le squadre, che si ritrovano in zone di classifica abbastanza differenti, nonostante il campionato di fatto sia cominciato da poco. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Torres-Forlì GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il match, in programma il prossimo venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa in un momento critico: il diciassettesimo posto in classifica figlio dei soli 6 punti conquistati finora desta qualche preoccupazione: la prossima gara casalinga può essere lo spartiacque necessario per rilanciarsi ed invertire un trend finora negativo. Non sarà però facile per il Torres, perché di fronte si ritroverà un Forlì in piena zona playoff: i 13 punti in classifica degli ospiti testimoniano il buon lavoro fatto finora con la voglia di continuare questo percorso puntando più in alto.
Le probabili formazioni di Torres-Forlì—
Torres (3-4-3): Zaccagno, Mercadante, Antonelli, Fabriani, Bracco, Brentan, Sala, Zecca, Di Stefano, Lunghi, Diakite. Allenatore: Michele Pazienza
Forlì (4-3-3): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Spinelli, Franzolini, Menarini, De Risio, Macri, Petrelli, Farinelli. Allenatore: Alessandro Miramari
