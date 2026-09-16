La Serie C propone il confronto tra Torres e Pianese, valido per la quinta giornata del Girone B. Il match è in programma mercoledì 16 settembre 2026 alle 18:30 allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Una sfida importante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa intenzionati a dare continuità al successo ottenuto nell'ultimo turno e gli ospiti alla ricerca della prima vittoria stagionale. VEDI TORRES-PIANESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Torres arriva alla sfida con 6 punti e l'11ª posizione in classifica, mentre la Pianese è 18ª con appena 2 punti. La formazione allenata da Alfonso Greco ha raccolto due vittorie e due sconfitte nelle prime quattro giornate, mentre quella guidata da Andrea Zanchetta ha conquistato due pareggi e incassato due sconfitte. Nell'ultimo turno la Torres ha superato 3-2 l'Ostiamare grazie alla tripletta di Lorenzo Di Stefano, mentre la Pianese ha pareggiato 0-0 contro il Grosseto. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI TORRES-PIANESE. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Torres-Pianese in diretta TV e streaming

Torres-Pianese sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 256. La partita sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le gare di Serie C. La programmazione ufficiale di Sky per la quinta giornata conferma la sfida del Vanni Sanna sul canale 256.

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Come accedere allo streaming di Torres-Pianese

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Torres-Pianese: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida tra Torres e Pianese è fissata per mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 18:30. La gara sarà visibile su Sky Sport 256 e in streaming su NOW.

Partita: Torres-Pianese

Torres-Pianese Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Data: mercoledì 16 settembre 2026

mercoledì 16 settembre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: Vanni Sanna, Sassari

Vanni Sanna, Sassari Diretta TV: Sky Sport 256 e NOW

Sky Sport 256 e NOW Streaming verificati: Bet365 e Vincitù

Qui Torres

La Torres si presenta all'appuntamento con 6 punti e l'11ª posizione nel Girone B. Il rendimento delle prime quattro giornate è stato caratterizzato da due vittorie e due sconfitte, ma il successo ottenuto contro l'Ostiamare ha restituito entusiasmo alla formazione di Alfonso Greco. Il 3-2 dell'ultimo turno porta soprattutto la firma di Lorenzo Di Stefano, autore di una tripletta che ha permesso ai rossoblù di conquistare tre punti pesanti.

La squadra sassarese vuole ora sfruttare il fattore campo per trovare il secondo successo consecutivo e avvicinarsi alle zone più alte della classifica. Greco sembra orientato a non stravolgere l'undici, anche se il calendario ravvicinato potrebbe portare a qualche variazione. Tra le novità più attese c'è il possibile ritorno di Mastinu dal primo minuto, mentre Di Stefano dovrebbe conservare il posto dopo la prestazione decisiva contro l'Ostiamare.

L'obiettivo della Torres è dunque dare continuità al risultato di domenica e trasformare il Vanni Sanna in un punto di forza. L'avvio offensivo lascia intravedere segnali positivi, ma la formazione di Greco dovrà prestare attenzione anche alla fase difensiva, visto che nelle prime quattro giornate ha già incassato sei reti.

Qui Pianese

La Pianese arriva invece a Sassari in una situazione di classifica più complicata. Le zebrette sono al 18º posto con 2 punti, frutto di due pareggi e due sconfitte, e sono ancora alla ricerca della prima vittoria del campionato. Il dato più preoccupante riguarda l'attacco: la squadra di Andrea Zanchetta non ha ancora trovato la via del gol nelle prime quattro giornate e arriva dallo 0-0 casalingo contro il Grosseto.

Alla vigilia, l'ambiente bianconero ha però ribadito la volontà di dare continuità alle prestazioni e soprattutto di sbloccarsi sul piano dei risultati. La trasferta del Vanni Sanna rappresenta un appuntamento delicato, ma anche l'occasione per cambiare marcia e conquistare quel successo che finora è mancato.

Zanchetta dovrà chiedere ai suoi maggiore incisività negli ultimi metri. La squadra ha mostrato una certa tenuta difensiva, con appena tre reti subite, ma la totale assenza di gol realizzati rende evidente la necessità di trovare soluzioni offensive più efficaci. Contro una Torres reduce da tre gol, la Pianese sarà chiamata quindi a mantenere compattezza senza rinunciare a cercare con maggiore convinzione la porta avversaria.

La chiave tattica della partita

La Torres dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1, con Carboni e Di Stefano alle spalle di Scotto e una linea mediana chiamata a garantire equilibrio e rifornimenti alla fase offensiva. La Pianese dovrebbe invece schierarsi con un 3-5-2, puntando sulla densità centrale e sulla spinta degli esterni per accompagnare la coppia Bellini-Ianesi.

Il confronto potrebbe svilupparsi soprattutto nella zona centrale del campo. La Torres proverà a sfruttare la qualità dei due giocatori alle spalle della punta e la capacità di Di Stefano di attaccare gli spazi, mentre la Pianese cercherà di abbassare i ritmi e costruire attraverso il maggior numero di uomini disponibili a centrocampo.

Grande attenzione anche sulle corsie esterne: Masala e Lunghi da una parte, Vigiani e Martey dall'altra potrebbero diventare fondamentali per spostare gli equilibri. Per la Pianese sarà inoltre importante non concedere campo alla Torres nelle ripartenze, mentre i padroni di casa dovranno evitare di scoprirsi troppo alla ricerca del vantaggio.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni rispecchiano due squadre con esigenze differenti. Greco sembra intenzionato a mantenere buona parte dell'ossatura che ha battuto l'Ostiamare, con particolare attenzione alla conferma di Di Stefano dopo la tripletta. La Pianese, invece, dovrebbe puntare sulla densità del centrocampo e su una coppia offensiva chiamata finalmente a sbloccarsi. Le scelte definitive saranno comunque condizionate dalla gestione delle energie nel turno infrasettimanale.

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini; Masala, Brentan, Mastinu, Lunghi; Carboni, Di Stefano; Scotto. All. Alfonso Greco

PIANESE (3-5-2): Astaldi; Ercolani, Masetti, Chesti; Vigiani, Tirelli, Bertini, Proietto, Martey; Bellini, Ianesi. All. Andrea Zanchetta