Il Vanni Sanna di Sassari apre le porte a una sfida che mette subito di fronte Torres e Sambenedettese. La seconda giornata di Serie C, girone B propone infatti il confronto tra i rossoblù di Alfonso Greco e la formazione marchigiana di Roberto Boscaglia, entrambe alla ricerca di un risultato importante per dare continuità al proprio percorso stagionale. VEDI TORRES-SAMBENEDETTESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di della sfida. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Torres-Sambenedettese in diretta TV e streaming

sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di. La partita potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio tra gli appuntamenti della giornata. Accedi al palinsesto Bet365 e cerca Torres-Sambenedettese

La partita risulta disponibile anche attraverso Vincitù. Prima del calcio d’inizio è consigliabile controllare nuovamente la presenza dell’evento e le condizioni richieste dalla piattaforma.

Goldbet e Lottomatica permettono invece di consultare le altre dirette sportive e le partite presenti nei rispettivi palinsesti:

Prima del calcio d'inizio è consigliabile verificare il palinsesto ufficiale per conoscere le modalità di visione disponibili, gli eventuali requisiti di accesso e la piattaforma sulla quale sarà possibile seguire la partita.

Come accedere allo streaming di Torres-Sambenedettese

Per seguire Torres-Sambenedettese in streaming è necessario:

scegliere la piattaforma che trasmette la gara; accedere al proprio account oppure completare la registrazione, se richiesta; aprire la sezione dedicata alla Serie C; individuare la sfida tra Torres e Sambenedettese; verificare le condizioni previste per la visione; avviare la diretta all'orario stabilito.

Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Torres-Sambenedettese: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone B e si disputa al Vanni Sanna di Sassari, lo stadio della formazione rossoblù. Per la Torres si tratta dell'esordio casalingo in campionato dopo le due gare disputate in trasferta tra Coppa Italia e campionato.

Partita: Torres-Sambenedettese

Torres-Sambenedettese Competizione: Serie C

Serie C Girone: B

B Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Vanni Sanna

Vanni Sanna Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

La Torres vuole reagire dopo la sconfitta subita a Livorno, mentre la Sambenedettese cerca di dare seguito al pareggio ottenuto contro il Forlì. Anche gli ultimi precedenti possono rappresentare uno stimolo per i padroni di casa, considerando che l'ultimo confronto tra le due squadre aveva visto la Torres imporsi in trasferta per 2-1.

Il momento della Torres

La Torres ha iniziato il campionato con una sconfitta per 2-1 sul campo del Livorno, al termine di una partita nella quale i rossoblù erano riusciti anche a portarsi in vantaggio. La squadra di Alfonso Greco ha quindi lasciato l'Armando Picchi senza punti, ma con la consapevolezza di aver offerto una prestazione che avrebbe potuto portare a un risultato diverso.

Ora arriva l'esordio davanti al pubblico del Vanni Sanna, un appuntamento particolarmente importante per la formazione sassarese. Greco vuole infatti ripartire proprio dalle indicazioni positive emerse a Livorno e trasformarle in una prestazione capace di portare i primi punti della stagione.

Il fattore campo può rappresentare un elemento decisivo. La Torres dovrà però prestare attenzione a una Sambenedettese che ha già dimostrato di avere qualità offensive e che arriva a Sassari con l'obiettivo di confermare il buon avvio.

L'ultimo precedente tra le due squadre aveva sorriso proprio ai rossoblù sardi, capaci di vincere 2-1 in trasferta. Un dato che può aumentare la fiducia della squadra di Greco, chiamata però a concentrarsi soprattutto sul presente e sulla necessità di muovere la classifica.

Il momento della Sambenedettese

La Sambenedettese ha iniziato il campionato con un pareggio per 2-2 contro il Forlì. La squadra di Roberto Boscaglia ha quindi conquistato un punto nella prima giornata, mostrando una buona capacità di reagire e mantenendo una posizione di classifica più tranquilla rispetto alla Torres.

La trasferta di Sassari rappresenta ora un'occasione importante per provare a trasformare il pareggio dell'esordio in una vittoria. I marchigiani sanno di affrontare una squadra motivata dalla necessità di riscattare immediatamente la sconfitta di Livorno, ma possono contare sulla fiducia derivante dal risultato ottenuto nella prima giornata.

Boscaglia vuole quindi consolidare il buon inizio di stagione e cercare un successo che permetterebbe alla Sambenedettese di proiettarsi nelle zone alte della classifica. La gara del Vanni Sanna si presenta così come un confronto equilibrato, nel quale il fattore campo della Torres potrebbe fare la differenza.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Brentan, Mastinu, Corsinelli; Pennington; Di Stefano, Scotto. Allenatore: Greco.

Sambenedettese (3-5-2): Krapikas; Zini, Gigli, Camigliano; Marranzino, Candellori, Plicco, Piccoli, Nicoli; Sgarbi, Faggioli. Allenatore: Boscaglia.