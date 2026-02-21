Torres-Vis Pesaro Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Torres-Vis Pesaro: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 febbraio - 07:56

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 14:30, la 28ª giornata del Girone B della Serie C propone al Vanni Sanna di Sassari la sfida tra la Torres e la Vis Pesaro, due squadre con obiettivi differenti ma entrambe alla ricerca di punti importanti: padroni di casa per uscire dalla zona rossa della classifica, ospiti per restare aggrappati al treno play-off.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie C:

Torres-Vis Pesaro: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv — TORRES VIS PESARO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Torres-Vis Pesaro Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Torres — La Torres arriva all’appuntamento con un percorso recente in crescita, dopo aver trovato maggiore continuità nelle prestazioni. In classifica i sardi stanno risalendo e hanno ridotto il distacco dalla zona salvezza: la distanza dal Bra, attualmente quindicesimo, è di appena un punto, un dettaglio che rende ogni gara particolarmente pesante. Tuttavia, c’è un dato che spicca: la vittoria casalinga manca dalla prima giornata, segnale che davanti al proprio pubblico serve ancora uno scatto decisivo.

Qui Vis Pesaro — La Vis Pesaro, allenata da Roberto Stellone, occupa attualmente la decima posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff. Una situazione che richiede però un cambio di passo, considerando le difficoltà emerse nelle ultime uscite del 2026. La squadra marchigiana si schiera con un 3-4-3: Zoia, Primasso e Ceccacci compongono il terzetto difensivo, mentre sugli esterni agiscono Giovannini e Durmush. In avanti spazio a Nicastro, Jallow e Rizza, con l’obiettivo di ritrovare incisività sotto porta.

Probabili formazioni — Torres (4-3-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Zanandrea, Liviero; Sala, Masala, Mastinu; Di Stefano, Sorrentino; Diakite. Allenatore: Alfonso Greco.

Vis Pesaro (3-4-3): Pozzi; Zoia, Primasso, Ceccacci; Giovannini, Di Paola, Machin, Durmush; Nicastro, Jallow, Rizza. Allenatore: Roberto Stellone.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie C: