Tortona–Trento è una sfida che si presta a una lettura chiara già osservando i numeri: quinta contro ottava in classifica, con un bilancio di 14-9 per i piemontesi e 10-13 per gli ospiti, un divario non enorme ma comunque significativo nella gestione delle partite. Il match è in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 18:00 alla Nova Arena di Tortona, in un momento chiave della 26ª giornata per la corsa ai playoff LBA e per definire le posizioni nella griglia finale. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TORTONA-TRENTO SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’ultimo turno offre spunti interessanti per inquadrare la gara. Nella 25ª giornata, Tortona è uscita sconfitta contro Treviso per 91-86, in un weekend che ha visto anche risultati come Brescia-Napoli 100-85, Trieste-Varese 90-89, Cremona-Udine 82-73, Cantù-Sassari 80-78, Milano-Reggio Emilia 80-76 e Virtus Bologna-Venezia 82-86. Per Tortona si è trattato di un piccolo stop dopo un periodo positivo, motivo per cui la squadra arriva a questo appuntamento con l’esigenza di ritrovare subito ritmo e continuità.

Dal punto di vista statistico, le due squadre presentano differenze sottili ma rilevanti. Tortona viaggia a 87.4 punti segnati di media contro gli 85.8 concessi, con 18.2 assist e una percentuale al tiro del 46.4%. Trento, invece, produce 86 punti a partita, ne concede 84.8 e fa registrare 36.7 rimbalzi di media, mostrando una struttura più fisica ma meno creativa nella gestione dell’attacco a difesa schierata.

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