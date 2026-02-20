Si tratta di un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza, con due squadre separate da un solo punto e accomunate dall’obiettivo di allontanarsi dalla zona play-out. La posta in palio è altissima, perché una vittoria potrebbe cambiare in modo significativo gli equilibri della parte bassa della classifica.

Dove vedere Trapani-Cavese in diretta TV e streaming gratis

Trapani-Cavese sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.