Dove vedere Trapani-Cavese in diretta TV e streaming gratis

Il weekend di Serie C entra nel vivo con la 28ª giornata del Girone C. Tra le sfide più interessanti spicca quella tra Trapani e Cavese, in programma sabato 21 febbraio alle ore 14:30 allo Stadio Polisportivo Provinciale.
Si tratta di un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza, con due squadre separate da un solo punto e accomunate dall’obiettivo di allontanarsi dalla zona play-out. La posta in palio è altissima, perché una vittoria potrebbe cambiare in modo significativo gli equilibri della parte bassa della classifica.
Trapani-Cavese sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Il momento delle due squadre—
Scontro salvezza delicatissimo nel Gruppo C di Serie C. A presentarsi meglio è decisamente la Cavese. La squadra campana infatti seppur vanta soltanto una posizione di vantaggio rispetto al Trapani, vanta un trend di risultati senz'altro differente. Infatti non perde da ben cinque partite ed ha raccolto sette punti nelle ultime cinque giornate; differenza notevole, quindi, rispetto alla formazione siciliana, che si presenta al match con un biglietto da visita tutt'altro che incoraggiante: quattro sconfitte di fila, di cui l'ultima contro il Catania.
Le probabili formazioni di Trapani-Cavese—
Il Trapani si presenta con un 4-2-3-1, modulo consueto con cui si schiera la formazione di Salvatore Aronica. In attacco c'è Stauciuc che risponde presente, coadiuvato da Matos, Knezovic e Benedetti. I campani risponderanno molto probabilmente con una difesa a tre ed un centrocampo folto, con due riferimenti offensivi: Ubaldi e Minaj.
TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Pirrello, Motoc, Nicoli; Celeghin, Marcolini; Matos, Knezovic, Benedetti; Stauciuc. Allenatore: Aronica
CAVESE (3-5-2): Boffelli; Nunziata, Thiago Cionek, Luciani; Ubani, Maiolo, Munari, Orlando, Macchi; Ubaldi, Minaj. Allenatore: Fabio Prosperi.
