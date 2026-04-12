Derby eterno in Slovenia, Olimpia di scena a Maribor: l'ultima volta è stata rissa...

Restare in corsa per il 3° posto e regalarsi almeno una chance di giocarsi la permanenza in Serie C. Sono questi gli obiettivi di Trapani e Salernitana che si affrontano nel match valido per la trentaseiesima giornata del Girone C. Grande attesa anche per il ritorno in Sicilia dell'ex Serse Cosmi, oggi sulla panchina granata dei campani. Guarda ora Trapani-Salernitana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Il Trapani si presenta a questa gara in penultima posizione e con la necessità urgente di invertire la rotta. I siciliani arrivano da due giornate senza successi e hanno bisogno di una vittoria per provare a rilanciare le proprie speranze di risalita in classifica, in un momento della stagione in cui ogni punto diventa decisivo.

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Trapani-Salernitana, probabili formazioni

Dall’altra parte laha già in tasca la qualificazione ai play-off, ma vuole reagire dopo due sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare al quinto posto. La corsa al secondo posto, occupato dal, è complicata (otto punti di distanza), mentre il terzo posto delè più vicino, a sole tre lunghezze, e resta ancora alla portata.: Galeotti; Ortisi, Pirrello, Nicoli, Cozzoli; Celeghin, G. Aronica; Knezovic, Balla, Benedetti; Stauciuc.: Salvatore Aronica.

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Quirini, Carriero, Di Vico, Tascone, Villa; Achik, Lescano. Allenatore: Serse Cosmi.

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