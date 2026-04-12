Trapani-Salernitana, match valido il 36° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365
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Restare in corsa per il 3° posto e regalarsi almeno una chance di giocarsi la permanenza in Serie C. Sono questi gli obiettivi di Trapani e Salernitana che si affrontano nel match valido per la trentaseiesima giornata del Girone C. Grande attesa anche per il ritorno in Sicilia dell'ex Serse Cosmi, oggi sulla panchina granata dei campani. Guarda ora Trapani-Salernitana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui Trapani
Il Trapani si presenta a questa gara in penultima posizione e con la necessità urgente di invertire la rotta. I siciliani arrivano da due giornate senza successi e hanno bisogno di una vittoria per provare a rilanciare le proprie speranze di risalita in classifica, in un momento della stagione in cui ogni punto diventa decisivo.
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Qui SalernitanaDall’altra parte la Salernitana ha già in tasca la qualificazione ai play-off, ma vuole reagire dopo due sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare al quinto posto. La corsa al secondo posto, occupato dal Catania, è complicata (otto punti di distanza), mentre il terzo posto del Cosenza è più vicino, a sole tre lunghezze, e resta ancora alla portata.
Trapani-Salernitana, probabili formazioniTrapani (4-2-3-1): Galeotti; Ortisi, Pirrello, Nicoli, Cozzoli; Celeghin, G. Aronica; Knezovic, Balla, Benedetti; Stauciuc. Allenatore: Salvatore Aronica.
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Quirini, Carriero, Di Vico, Tascone, Villa; Achik, Lescano. Allenatore: Serse Cosmi.
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