Trapani-Salernitana Streaming e Diretta Tv: dove vedere Gratis la Serie C

Entrambe obbligate a vincere. Da una parte il Trapani, penultimo in classifica e reduce da due turni senza vittoria; dall'altra la Salernitana, sicura dei play-off, ma a caccia di riscatto dopo due ko di fila che l'hanno fatta scivolare al 5° posto. Per i campani il secondo posto, occupato dal Catania, è lontano 8 punti, mentre il Cosenza terzo dista appena 3 punti. Guarda ora Trapani-Salernitana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Trapani-Salernitana, probabili formazioni—
Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Ortisi, Pirrello, Nicoli, Cozzoli; Celeghin, G. Aronica; Knezovic, Balla, Benedetti; Stauciuc. Allenatore: Salvatore Aronica.
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Quirini, Carriero, Di Vico, Tascone, Villa; Achik, Lescano. Allenatore: Serse Cosmi.
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