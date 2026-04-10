Trapani-Salernitana Streaming e Diretta Tv: dove vedere Gratis la Serie C

Entrambe obbligate a vincere. Da una parte il Trapani , penultimo in classifica e reduce da due turni senza vittoria; dall'altra la Salernitana , sicura dei play-off , ma a caccia di riscatto dopo due ko di fila che l'hanno fatta scivolare al 5° posto. Per i campani il secondo posto, occupato dal Catania , è lontano 8 punti, mentre il Cosenza terzo dista appena 3 punti. Guarda ora Trapani-Salernitana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Trapani-Salernitana: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

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