Coronado da urlo, ma che gol ha fatto l'ex Trapani e Palermo in Copa Sudamericana?

La 38ª giornata del Girone C di Serie C propone il derby siciliano tra il Trapani e il Siracusa, uno scontro diretto nelle zone basse della classifica. I padroni di casa sono ultimi con 23 punti e già retrocessi, mentre gli ospiti occupano il 19° posto a quota 25 e mantengono ancora possibilità di rientrare nella corsa salvezza. Guarda ora Trapani-Siracusa GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Probabili formazioni

Galeotti; Cozzoli, Pirrello, Motoc, Nicoli; G. Aronica, Matos; Balla, Napolitano, Ortisi; Stauciuc.: S. Aronica.

Siracusa (4-2-3-1): Sylla; Iob, Marafini, Capomaggio, Cancellieri; Limonelli, Frisenna; Di Paolo, Riccardi, Valente; Arditi. Allenatore: Turati.

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