Lo streaming gratis della gara Trento-Alcione: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 09:06)

Il Girone A di Serie C propone una sfida di alta classifica tra due squadre in piena corsa playoff: Trento-Alcione, in programma sabato 4 aprile alle ore 17:30. Il Trento occupa la sesta posizione con 55 punti e vuole consolidare il proprio piazzamento, mentre l’Alcione, settimo a quota 51 punti, cerca un risultato positivo per accorciare le distanze e inserirsi con maggiore decisione nella lotta alle prime posizioni. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cercare Trento-Alcione nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Trento, allenato da Luca Tabbiani, si presenta con un 4-3-3 offensivo e ben organizzato. Dalmonte, Pellegrini e Capone formeranno il tridente d’attacco, con l’obiettivo di creare superiorità sugli esterni e mettere pressione alla difesa avversaria. Con 55 punti, i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la loro posizione in zona playoff.

L’Alcione, guidato da Giovanni Cusatis, risponde con un 4-3-1-2 che punta su qualità tra le linee e presenza offensiva. Pitou agirà da trequartista alle spalle di Zamparo e Morselli, con il compito di innescare le punte e rendere pericolosa la manovra offensiva. Con 51 punti, gli ospiti cercano un risultato importante per accorciare le distanze dalle squadre che li precedono.

Le probabili formazioni di Trento-Alcione — Ci si aspetta una gara intensa e ben giocata, con entrambe le squadre pronte a contendersi il controllo del gioco e a cercare la vittoria senza troppi calcoli. Il Trento proverà a sfruttare l’ampiezza e la velocità degli esterni per creare occasioni pericolose, mentre l’Alcione cercherà di lavorare tra le linee e colpire con inserimenti centrali e verticalizzazioni rapide. L’equilibrio potrebbe essere deciso dalla capacità di sfruttare le occasioni e dalla gestione dei momenti chiave del match.

Trento (4-3-3): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Meconi, Giannotti, Fossati, Aucelli, Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani

Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis