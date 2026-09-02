Il Trento torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Giovedì 3 settembre 2026, alle ore 21:00, la formazione gialloblù ospiterà il Desenzano allo stadio Briamasco in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso al turno successivo della competizione. Il Trento ha raggiunto questo appuntamento dopo aver superato l’Ospitaletto Franciacorta per 2-1 nel primo turno, mentre il Desenzano ha conquistato la qualificazione eliminando il Lecco ai calci di rigore.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Trento proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico del Briamasco, mentre il Desenzano arriva in Trentino con la fiducia derivante dal successo ottenuto nel turno precedente. Trattandosi di un confronto senza gara di ritorno, la gestione dei momenti decisivi potrebbe avere un peso fondamentale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Trento-Desenzano in TV e streaming

si giocherà giovedì 3 settembre 2026 allo stadio Briamasco, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Per questa gara, dalle programmazioni ufficiali disponibili,

. La programmazione della Coppa Italia Serie C su Sky e NOW riguarda infatti la competizione a partire dagli ottavi di finale, mentre nei turni precedenti vengono trasmesse soltanto eventuali gare selezionate.

Il Trento vuole sfruttare il fattore Briamasco

Il Trento ha conquistato l’accesso al secondo turno grazie alla

. Un successo che ha permesso agli aquilotti di iniziare positivamente il proprio cammino nella competizione e di guadagnarsi la possibilità di giocare il turno successivo davanti al proprio pubblico.

La squadra gialloblù proverà ora a sfruttare il fattore Briamasco, cercando di imporre il proprio ritmo e di prendere in mano una sfida che potrebbe diventare molto equilibrata. In una gara a eliminazione diretta, partire con il giusto atteggiamento e riuscire a gestire i momenti più delicati sarà fondamentale.

Il Desenzano arriva dopo il successo ai rigori

Il Desenzano ha raggiunto il secondo turno superando il

, dopo una gara terminata senza reti nei tempi regolamentari. La qualificazione ha dimostrato la capacità della formazione biancazzurra di mantenere attenzione e lucidità in un confronto particolarmente equilibrato.

La squadra ospite arriva quindi a Trento con una dose importante di fiducia, ma dovrà affrontare una trasferta impegnativa contro un avversario che potrà contare sul sostegno del proprio pubblico. Per il Desenzano sarà fondamentale mantenere compattezza e cercare di sfruttare le occasioni che riuscirà a costruire.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Trento che punta sul

e un Desenzano già abituato a gestire una partita a eliminazione diretta fino ai calci di rigore. I padroni di casa proveranno a sfruttare l’entusiasmo del successo contro l’Ospitaletto, mentre gli ospiti cercheranno di replicare la solidità mostrata contro il Lecco.

Trattandosi di una gara secca, ogni episodio potrebbe risultare decisivo. La capacità di mantenere equilibrio, sfruttare le occasioni e gestire la pressione potrebbe fare la differenza in una partita che mette in palio il passaggio al turno successivo.

Trento-Desenzano: data, orario e canali