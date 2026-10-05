Lo streaming live: dove vedere la diretta TV, orario e probabili quintetti
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La sfida tra Dolomiti Energia Trento e Slask Wroclaw è in programma martedì 6 ottobre alle 20:00 alla BTS Arena di Trento, per la seconda giornata del Gruppo C di EuroCup 2026/27. L’Aquila arriva all’esordio casalingo europeo dopo il successo esterno per 76-73 sul campo del Neptunas Klaipeda, mentre lo Slask ha iniziato la competizione con una netta sconfitta interna per 75-99 contro il Buducnost.VEDI TRENTO-SLASK WROCLAW IN DIRETTA STREAMING SU BET365
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Dove vedere Trento-Slask Wroclaw in diretta TV e streamingLa EuroCup 2026/27 è trasmessa in Italia da Sky Sport Basket, con le partite disponibili anche in streaming attraverso i servizi Sky. La competizione è iniziata il 29 settembre e comprende 14 giornate di regular season.
- Partita: Trento-Slask Wroclaw
- Competizione: EuroCup 2026/27
- Giornata: 2ª giornata
- Data: martedì 6 ottobre 2026
- Orario: 20:00
- Palazzetto: BTS Arena, Trento
- Diretta TV: Sky Sport Basket
- Streaming: NOW
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu
Trento-Slask Wroclaw: data, orario e informazioni sulla partitaIl Gruppo C comprende, oltre a Trento e Slask, anche Napoli Basketball, JL Bourg-en-Bresse, Tofas Bursa, Buducnost Voli Podgorica, Neptunas Klaipeda e NINERS Chemnitz. La regular season prevede gare di andata e ritorno contro tutte le avversarie del girone.
L’Aquila ha iniziato il proprio cammino europeo con un successo importante in Lituania: 76-73 contro il Neptunas. Lo Slask, invece, è stato travolto 99-75 dal Buducnost, concedendo 11 triple e 47 rimbalzi complessivi agli avversari.
Il confronto ha anche una storia recente favorevole a Trento, che ha vinto quattro dei sei precedenti europei contro la formazione polacca. L’ultimo incrocio alla BTS Arena risale al gennaio 2024, quando l’Aquila si impose 85-79.
Il momento del TrentoLa Dolomiti Energia Trentino ha iniziato la stagione ufficiale con un successo esterno in LBA sul campo di Reggio Emilia e ha poi confermato il buon momento espugnando Klaipeda all’esordio europeo. Il nuovo gruppo allenato da Alessandro Rossi sta cercando di costruire un’identità basata su intensità, energia e pressione difensiva.
Nella prima partita di EuroCup Trento ha raccolto 41 rimbalzi, 18 assist e 11 recuperi, ma ha tirato soltanto con il 39,7% dal campo e il 22,2% da tre. Il dato suggerisce una squadra capace di produrre possessi extra e di coinvolgere diversi giocatori, ma ancora alla ricerca di maggiore continuità nel tiro perimetrale.
Nel quintetto bianconero trovano spazio giocatori come D.J. Brown II, Quinn Olivari, Caleb Brown Jr., Jordan Bayehe e Sam Mawugbe, con Toto Forray e gli altri elementi della rotazione pronti a dare minuti ed esperienza dalla panchina.
Il momento dello Slask WroclawLo Slask Wroclaw arriva a Trento dopo una prima giornata molto complicata. Il 75-99 contro il Buducnost ha evidenziato soprattutto le difficoltà difensive della squadra polacca, che ha concesso il 50,7% al tiro agli avversari e 21 assist.
Sul piano individuale, Malik Parsons ha chiuso l’esordio con 14 punti e il 55,6% dal campo, mentre Devin Robinson ha aggiunto 12 punti e 11 rimbalzi. Jakob Niziol ha prodotto 7 punti, 3 rimbalzi e 3 assist, mentre John Egbunu ha chiuso con 6 punti e 4 rimbalzi.
Lo Slask dovrà quindi migliorare soprattutto la protezione dell’area e il controllo del rimbalzo. Contro Trento, concedere 18 rimbalzi offensivi come avvenuto contro il Buducnost potrebbe aumentare sensibilmente il numero dei possessi dell’Aquila.
Le chiavi tattiche di Trento-Slask WroclawIl primo tema sarà il rimbalzo offensivo di Trento contro la protezione dell’area polacca. L’Aquila ha catturato 13 rimbalzi offensivi a Klaipeda, mentre lo Slask ne ha concessi 15 nel debutto contro il Buducnost: è un confronto che può determinare il numero di seconde opportunità.
Un altro punto riguarda il tiro da tre. Trento ha prodotto 6 triple su 27 tentativi nella prima giornata, mentre lo Slask ha chiuso con 7 su 19. La squadra di Rossi dovrà quindi trovare soluzioni migliori sul perimetro senza perdere la capacità di attaccare il ferro.
Infine, attenzione alle palle perse: entrambe le squadre ne hanno commesse 11 all’esordio, ma la differenza potrebbe arrivare dalla capacità di trasformare i recuperi in punti facili in campo aperto.
I probabili quintetti iniziali di Trento-Slask WroclawLe formazioni ufficiali saranno comunicate prima della palla a due. I quintetti sono quindi indicativi sulla base delle rotazioni e dei depth chart disponibili alla vigilia.
Trento: D.J. Brown II, Quinn Olivari, Caleb Brown Jr., Jordan Bayehe, Sam Mawugbe.
Slask Wroclaw: A.J. Hickey, Malik Parsons, Jakob Niziol, Isaiah Moore, Devin Robins
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