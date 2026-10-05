La sfida tra Dolomiti Energia Trento e Slask Wroclaw è in programma martedì 6 ottobre alle 20:00 alla BTS Arena di Trento, per la seconda giornata del Gruppo C di EuroCup 2026/27. L’Aquila arriva all’esordio casalingo europeo dopo il successo esterno per 76-73 sul campo del Neptunas Klaipeda, mentre lo Slask ha iniziato la competizione con una netta sconfitta interna per 75-99 contro il Buducnost.VEDI TRENTO-SLASK WROCLAW IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Trento-Slask Wroclaw in diretta TV e streaming

La

è trasmessa in Italia da Sky Sport Basket, con le partite disponibili anche in streaming attraverso i servizi Sky. La competizione è iniziata il 29 settembre e comprende 14 giornate di regular season.

Partita: Trento-Slask Wroclaw

Competizione: EuroCup 2026/27

Giornata: 2ª giornata

Data: martedì 6 ottobre 2026

Orario: 20:00

Palazzetto: BTS Arena, Trento

Diretta TV: Sky Sport Basket

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu

Trento-Slask Wroclaw: data, orario e informazioni sulla partita

Il

comprende, oltre a Trento e Slask, anche Napoli Basketball, JL Bourg-en-Bresse, Tofas Bursa, Buducnost Voli Podgorica, Neptunas Klaipeda e NINERS Chemnitz. La regular season prevede gare di andata e ritorno contro tutte le avversarie del girone.

L’Aquila ha iniziato il proprio cammino europeo con un successo importante in Lituania: 76-73 contro il Neptunas. Lo Slask, invece, è stato travolto 99-75 dal Buducnost, concedendo 11 triple e 47 rimbalzi complessivi agli avversari.

Il confronto ha anche una storia recente favorevole a Trento, che ha vinto quattro dei sei precedenti europei contro la formazione polacca. L’ultimo incrocio alla BTS Arena risale al gennaio 2024, quando l’Aquila si impose 85-79.

Il momento del Trento

La

ha iniziato la stagione ufficiale con un successo esterno in LBA sul campo di Reggio Emilia e ha poi confermato il buon momento espugnando Klaipeda all’esordio europeo. Il nuovo gruppo allenato da

sta cercando di costruire un’identità basata su intensità, energia e pressione difensiva.

Nella prima partita di EuroCup Trento ha raccolto 41 rimbalzi, 18 assist e 11 recuperi, ma ha tirato soltanto con il 39,7% dal campo e il 22,2% da tre. Il dato suggerisce una squadra capace di produrre possessi extra e di coinvolgere diversi giocatori, ma ancora alla ricerca di maggiore continuità nel tiro perimetrale.

Nel quintetto bianconero trovano spazio giocatori come D.J. Brown II, Quinn Olivari, Caleb Brown Jr., Jordan Bayehe e Sam Mawugbe, con Toto Forray e gli altri elementi della rotazione pronti a dare minuti ed esperienza dalla panchina.

Il momento dello Slask Wroclaw

Lo

arriva a Trento dopo una prima giornata molto complicata. Il 75-99 contro il Buducnost ha evidenziato soprattutto le difficoltà difensive della squadra polacca, che ha concesso il 50,7% al tiro agli avversari e 21 assist.

Sul piano individuale, Malik Parsons ha chiuso l’esordio con 14 punti e il 55,6% dal campo, mentre Devin Robinson ha aggiunto 12 punti e 11 rimbalzi. Jakob Niziol ha prodotto 7 punti, 3 rimbalzi e 3 assist, mentre John Egbunu ha chiuso con 6 punti e 4 rimbalzi.

Lo Slask dovrà quindi migliorare soprattutto la protezione dell’area e il controllo del rimbalzo. Contro Trento, concedere 18 rimbalzi offensivi come avvenuto contro il Buducnost potrebbe aumentare sensibilmente il numero dei possessi dell’Aquila.

Le chiavi tattiche di Trento-Slask Wroclaw

Il primo tema sarà il

. L’Aquila ha catturato 13 rimbalzi offensivi a Klaipeda, mentre lo Slask ne ha concessi 15 nel debutto contro il Buducnost: è un confronto che può determinare il numero di seconde opportunità.

Un altro punto riguarda il tiro da tre. Trento ha prodotto 6 triple su 27 tentativi nella prima giornata, mentre lo Slask ha chiuso con 7 su 19. La squadra di Rossi dovrà quindi trovare soluzioni migliori sul perimetro senza perdere la capacità di attaccare il ferro.

Infine, attenzione alle palle perse: entrambe le squadre ne hanno commesse 11 all’esordio, ma la differenza potrebbe arrivare dalla capacità di trasformare i recuperi in punti facili in campo aperto.

I probabili quintetti iniziali di Trento-Slask Wroclaw

Le formazioni ufficiali saranno comunicate prima della palla a due. I quintetti sono quindi indicativi sulla base delle rotazioni e dei depth chart disponibili alla vigilia.

Trento: D.J. Brown II, Quinn Olivari, Caleb Brown Jr., Jordan Bayehe, Sam Mawugbe.

Slask Wroclaw: A.J. Hickey, Malik Parsons, Jakob Niziol, Isaiah Moore, Devin Robins