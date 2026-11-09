A due giorni dalla sconfitta di misura al Forum di Assago, l’Aquila torna davanti al proprio pubblico. Trento-Tofas Bursa si gioca martedì 10 novembre 2026 alle 20:00, alla BTS Arena di Trento, per la settima giornata del girone C di EuroCup. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La partita chiude il girone d’andata e apre una serie di quattro impegni casalinghi per la Dolomiti Energia. Il primo avversario è il Tofas di Massimo Cancellieri, che torna a Trento dopo aver guidato l’Aquila nella scorsa stagione. I bianconeri sono sesti con due vittorie e quattro sconfitte, a un successo dal quarto posto. I turchi sono secondi con cinque vittorie in sei giornate. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Trento-Tofas Bursa in TV e streaming

L’Aquila riparte dalla prova del Forum

La partita sarà trasmessa in Italia su, al, a partire dalle 20:00. Per seguire la gara online è disponibilecon il Pass Sport. Gli abbonati Sky con accesso al canale potranno vedere la diretta anche suha personell’ultimo turno di EuroCup, poi ha sfiorato il successo in campionato contro l’Olimpia Milano, che si è imposta. Le due trasferte hanno lasciato l’Aquila senza vittorie, ma la prestazione al Forum ha mostrato che la squadra può restare in partita fino all’ultimo possesso anche contro un’avversaria di alto livello.

Alessandro Bertini ha individuato nella continuità il progresso più evidente delle ultime due uscite. La guardia ha sottolineato la capacità del gruppo di limitare gli errori e di reagire nei momenti difficili. Contro il Tofas l’Aquila avrà l’occasione di tradurre quei passi avanti in un risultato, con il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

Il Tofas di Cancellieri arriva da due vittorie

Ilha battutonell’ultimo turno europeo e ha poi vintonel campionato turco. Cancellieri torna quindi a Trento con una squadra in fiducia, capace di segnare più di novanta punti in entrambe le ultime uscite. A disposizione del tecnico non ci sarà il capitano, ancora infortunato.

Il ritorno di Cancellieri è il tratto più personale della sfida. Sul parquet, però, a misurare i progressi dell’Aquila sarà soprattutto la capacità di reggere il contatto e la pressione di una delle squadre più efficaci del girone.

La chiave della partita è la gestione dei possessi

I possibili quintetti di Trento-Tofas Bursa

Alla vigilia, l’assistenteha richiamato l’attenzione sulla capacità del Tofas di spezzare il ritmo degli avversari. Per Trento, la prima risposta può arrivare già nell’impostazione dell’attacco. Dare una linea di passaggio al portatore e muovere il pallone prima che la difesa chiuda gli spazi aiuta a evitare conclusioni forzate a fine possesso. C’è poi il lavoro dopo il tiro. Se l’Aquila riuscirà a chiudere i possessi difensivi con il rimbalzo, potrà togliere seconde opportunità ai turchi e attaccare prima che la loro difesa si sistemi. È uno dei modi per evitare quei passaggi a vuoto prolungati che Lombardi ha indicato come il rischio principale della serata.potrebbe confermare lo stesso quintetto schierato contro Napoli in EuroCup e contro Milano in campionato. Darius Brown, Quincy Olivari e Charlie Brown partirebbero sul perimetro, con Jaime Medina Bouza e Selom Mawugbe vicino a canestro., autore di 14 punti e 8 rimbalzi al Forum, è l’alternativa a Mawugbe.

Massimo Cancellieri potrebbe riproporre il quintetto che ha battuto il Neptunas nell’ultima giornata di EuroCup, con Bryce Jones e Shavar Reynolds a guidare il gioco e Terrell Carter sotto canestro. Le altre due maglie andrebbero a Leon Harun Apaydın e Treshawn Thurman. Contro l’Anadolu Efes, invece, erano partiti titolari Gabe Brown e Sadık Emir Kabaca, due opzioni anche per la gara di Trento.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Darius Brown, Quincy Olivari, Charlie Brown, Jaime Medina Bouza, Selom Mawugbe. Allenatore: Alessandro Rossi.

TOFAS BURSA: Bryce Jones, Shavar Reynolds, Leon Harun Apaydın, Treshawn Thurman, Terrell Carter. Allenatore: Massimo Cancellieri.

Orario e informazioni essenziali di Trento-Tofas Bursa