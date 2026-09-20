In occasione della sesta giornata del Girone A di Serie C, lunedì 21 settembre alle ore 20:30 si affrontano Treviso e Desenzano allo stadio Omobono Tenni. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 8 punti, mentre gli ospiti sono a quota 5 e cercano una reazione dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno contro il Lecco.VEDI TREVISO-DESENZANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Treviso arriva al Monday Night dopo il pareggio per 2-2 sul campo dell'Union Brescia, risultato ottenuto grazie alla rete di Maestrelli nel recupero. Il Desenzano, invece, è reduce dal 3-1 subito dal Lecco sul terreno di gioco di Ospitaletto, dopo aver conquistato il primo successo stagionale ad Arzignano. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare <Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Treviso-Desenzano. Dove vedere Treviso-Desenzano in diretta TV e streaming La sfida Treviso-Desenzano sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW. La Serie C 2026/27 è trasmessa integralmente da Sky e NOW, con tutte le partite del campionato disponibili sulle rispettive piattaforme. Per cercare Treviso-Desenzano nel palinsesto live è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Treviso-Desenzano tra le partite di lunedì 21 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta. Prima di avviare la diretta streaming, è opportuno verificare il proprio abbonamento e le eventuali condizioni di accesso previste dalla piattaforma scelta, oltre all'orario ufficiale del calcio d'inizio. Treviso-Desenzano: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Treviso-Desenzano

Treviso-Desenzano Competizione: Serie C, Girone A, 6ª giornata

Serie C, Girone A, 6ª giornata Data: lunedì 21 settembre 2026

lunedì 21 settembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Omobono Tenni, Treviso

Omobono Tenni, Treviso Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Treviso Il Treviso arriva alla sfida con una striscia positiva che ha portato la formazione biancoceleste a consolidare il proprio rendimento nelle prime giornate. Dopo la sconfitta inaugurale contro il Trento, la squadra di Edoardo Gorini ha infatti raccolto una vittoria contro il Lecco, un pareggio sul campo dell'Alcione Milano, un altro successo contro la Pro Vercelli e infine il 2-2 contro l'Union Brescia. Al Rigamonti il Treviso ha avuto il merito di reagire dopo il sorpasso dei padroni di casa. Brevi aveva portato avanti i biancocelesti nel recupero del primo tempo, ma nella ripresa l'Union Brescia aveva ribaltato la situazione con Zennaro e Rizzo Pinna. Quando la partita sembrava ormai indirizzata verso la sconfitta, Maestrelli ha trovato al 94' il colpo di testa del definitivo 2-2 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il risultato ha permesso alla squadra di Gorini di proseguire la propria striscia positiva e di arrivare alla sfida con il Desenzano con ulteriore fiducia. Dal punto di vista tattico, contro l'Union Brescia Gorini ha scelto il 3-5-2, con Nobile tra i pali e una linea difensiva composta da Cappelletti, Maestrelli e Bove. A centrocampo Gucher ha agito da riferimento centrale, mentre in avanti Gerbi e Brevi hanno formato una coppia offensiva diversa rispetto alle precedenti uscite. Il tecnico ha inoltre sottolineato nel post-partita la necessità di migliorare l'approccio alla ripresa, dopo un secondo tempo nel quale il Treviso ha concesso la rimonta prima di trovare il pareggio nel finale. Il momento del Desenzano Il Desenzano arriva al Tenni dopo una sconfitta pesante contro il Lecco. I biancazzurri erano reduci dal successo per 2-1 sul campo dell'Arzignano, prima vittoria stagionale, ma nel turno infrasettimanale hanno perso 3-1 a Ospitaletto contro una squadra capace di indirizzare la partita già nel primo tempo. Pellegrino e Rizzo hanno portato il Lecco sul doppio vantaggio prima dell'intervallo, mentre Arena ha firmato il tris nella ripresa; a ridurre le distanze per il Desenzano è stato Liberati. La formazione di Marco Gaburro aveva comunque iniziato il campionato con tre pareggi consecutivi, contro Pro Vercelli, Trento e Union Brescia, prima della vittoria ad Arzignano. Il rendimento difensivo è stato finora abbastanza equilibrato, ma il problema principale resta la produzione offensiva: nelle prime cinque giornate il Desenzano ha alternato partite nelle quali ha trovato con difficoltà la rete a prestazioni più incisive, come quella che ha portato al successo contro l'Arzignano. Contro il Lecco, Gaburro ha confermato il 4-3-3, con Minelli in porta e Parlato, Pilati, Panelli e Milani davanti all'estremo difensore. Moscati, De Francesco e Lupano hanno composto il centrocampo, mentre Liberati, Ubaldi e Millico hanno formato il tridente. Proprio Liberati ha trovato la rete del momentaneo 1-3, ma il gol non è bastato a riaprire una gara nella quale il Lecco aveva costruito il proprio vantaggio attraverso un'intensa pressione e una maggiore qualità nelle giocate offensive. Le probabili formazioni di Treviso-Desenzano Il Treviso dovrebbe ripartire dal 3-5-2 utilizzato contro l'Union Brescia, anche se Gorini potrebbe effettuare qualche rotazione dopo il turno infrasettimanale. Nobile dovrebbe essere confermato in porta, con Cappelletti, Maestrelli e Bove davanti a lui. A centrocampo Gucher può mantenere il ruolo di regista, affiancato da Ciuferri e Brigati, mentre Paganini e Liotti sono candidati a presidiare le corsie esterne. In attacco Brevi potrebbe essere nuovamente affiancato da Gerbi, con Tommasini e Odogwu tra le alternative. La rete decisiva di Maestrelli a Brescia potrebbe inoltre spingere Gorini a confermare il difensore al centro della linea a tre. Il Desenzano dovrebbe invece mantenere il 4-3-3 visto contro il Lecco. Minelli è il riferimento tra i pali, con Parlato, Pilati, Panelli e Milani davanti a lui. De Francesco dovrebbe conservare il ruolo di riferimento centrale del centrocampo, con Moscati e Lupano ai suoi lati. Nel tridente Liberati e Millico sono candidati a partire sulle fasce, mentre Ubaldi resta una delle opzioni per il ruolo di punta centrale. Gaburro potrebbe comunque valutare qualche modifica dopo il dispendioso turno infrasettimanale. TREVISO (3-5-2): Nobile; Cappelletti, Maestrelli, Bove; Paganini, Brigati, Gucher, Ciuferri, Liotti; Gerbi, Brevi. Allenatore: Edoardo Gorini. DESENZANO (4-3-3): Minelli; Parlato, Pilati, Panelli, Milani; Moscati, De Francesco, Lupano; Liberati, Ubaldi, Millico. Allenatore: Marco Gaburro.