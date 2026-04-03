Treviso-Tortona: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Treviso-Tortona in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 17:32)

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Il momento delle due squadre — I veneti arrivano all’appuntamento con un record di 5 vittorie e 17 sconfitte, mentre i piemontesi hanno un bilancio molto più positivo di 14 successi e 8 ko. Anche le statistiche stagionali evidenziano la distanza: Treviso segna 83,2 punti di media, ma ne concede 90,9, mentre Tortona produce 87,5 punti e ne subisce 85,6, con una migliore gestione del pallone e una circolazione offensiva più efficace.

L’ultimo turno di campionato ha però raccontato due storie diverse. Treviso arriva da un successo importante sul campo di Sassari, vinto 108-103, risultato che può dare fiducia alla squadra veneta dopo settimane difficili. Tortona invece ha perso 97-87 contro Varese, una battuta d’arresto che ha evidenziato qualche problema offensivo. Anche la forma recente sottolinea questo contrasto: Treviso ha ottenuto due vittorie consecutive, mentre Tortona ha avuto un andamento più altalenante.

Dal punto di vista tattico, la partita potrebbe decidersi soprattutto sul gioco degli esterni. Treviso ha bisogno di trovare punti e iniziativa da Weber, Abdur-Rahkman e Olisevicius, cercando di creare vantaggi rapidi e aumentare l’efficienza dell’attacco a metà campo. Tortona invece può permettersi una gestione più ragionata dei possessi, affidandosi alle letture di Hubb e Vital, con Olejniczak e Gorham a garantire presenza sotto canestro e equilibrio nel pitturato.

In generale, Treviso è una squadra che vive molto delle giocate delle proprie guardie e delle accelerazioni offensive. I veneti distribuiscono 16,7 assist di media, tirano con il 43,6% dal campo e perdono 12,3 palloni, dati che mostrano come la squadra riesca a creare occasioni ma fatichi spesso a mantenere continuità durante la partita. I principali riferimenti offensivi sono Briante Weber con 14,1 punti di media, Osvaldas Olisevicius con 14,0 e Muhammad-Ali Abdur-Rahkman con 12,8, mentre Croswell e Pinkins garantiscono fisicità vicino a canestro.

Tortona, invece, presenta una struttura più equilibrata. La squadra produce 18,5 assist a partita, tira con il 46,3% dal campo e perde solo 10,5 palloni, segno di un sistema offensivo più ordinato. Il miglior realizzatore è Christian Vital, che viaggia a 19,1 punti di media, seguito da Prentiss Hubb con 12,7, Arturs Strautins con 11,8 e Dominik Olejniczak con 10,8. Il frontcourt composto da Gorham, Olejniczak e Strautins garantisce rimbalzi e presenza fisica, un aspetto che potrebbe creare problemi a una Treviso non sempre solida nella difesa dell’area.

La partita potrebbe partire con ritmi anche alti, ma probabilmente verrà decisa da chi riuscirà a imporre il proprio gioco nella fase a metà campo. Treviso proverà ad alzare il ritmo e a trovare punti veloci, mentre Tortona cercherà di gestire i possessi con più calma, muovendo la difesa e costruendo tiri puliti. Molto dipenderà anche dai duelli tra le guardie — Weber e Abdur-Rahkman contro Hubb e Vital — e dalla lotta a rimbalzo, dove i lunghi piemontesi potrebbero avere un vantaggio importante.