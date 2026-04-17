La serata di Lega A basket prosegue al PalaVerde, dove la Nutribullet Treviso Basket attende la Apu Old Wild West Udine per una sfida che mette in palio punti pesanti in classifica. Sabato 18 aprile alle ore 20:00 i riflettori saranno puntati su questo confronto, con i padroni di casa chiamati a sfruttare il fattore campo contro una squadra che vuole confermare il proprio momento positivo.
La diretta streaming
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
La Nutribullet Treviso Basket arriva a questa sfida con la necessità di trovare continuità e sfruttare il proprio pubblico per conquistare punti fondamentali. La squadra veneta dovrà puntare su intensità difensiva e ritmo offensivo per mettere in difficoltà gli avversari.
La Apu Old Wild West Udine, invece, si presenta come una formazione solida e ben organizzata. Gli ospiti cercheranno di imporre il proprio gioco, puntando su gestione dei possessi e capacità di colpire nei momenti decisivi per portare a casa una vittoria importante.
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