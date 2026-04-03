Trieste-Varese: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Trieste-Varese in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 aprile - 17:30

La sfida tra Trieste e Varese, in programma il 4 aprile al PalaTrieste, è molto più equilibrata e importante di quanto possa far pensare la differenza di classifica in Serie A. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TRIESTE-VARESE SU BET365.

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Il momento delle due squadre — I padroni di casa arrivano all’appuntamento con un record di 11 vittorie e 11 sconfitte, mentre Varese segue a breve distanza con 10 successi e 13 ko. Due squadre quindi vicine nei numeri, ma con caratteristiche e costruzione del roster piuttosto diverse.

Trieste ha una media offensiva di 83,7 punti a partita, ma concede 87,4 punti, segno di una squadra capace di produrre in attacco ma che spesso fatica a contenere gli avversari. Varese ha statistiche simili, con 83 punti segnati di media e 87 subiti, ma si distingue per una circolazione di palla più fluida e per un gioco sul perimetro più dinamico, testimoniato anche dal numero maggiore di assist.

Anche il momento delle due squadre rende la partita ancora più interessante. Nell’ultimo turno di campionato Trieste ha subito una pesante sconfitta sul parquet di Cantù, 97-76, mentre Varese arriva da un successo importante contro Tortona, 97-87, che ha dato fiducia all’ambiente. Guardando alle ultime settimane, i giuliani hanno perso le ultime due partite, mentre i lombardi hanno vinto tre delle ultime quattro, mostrando un rendimento più convincente.

Dal punto di vista tattico la gara potrebbe essere decisa da pochi dettagli. Trieste cercherà di sfruttare la creatività dei propri esterni e la presenza fisica sotto canestro, mentre Varese proverà ad aumentare il ritmo e portare la partita su possessi rapidi, affidandosi soprattutto al talento di Iroegbu, Nkamhoua e Stewart. La chiave del match potrebbe essere la capacità di creare il primo vantaggio offensivo e la solidità difensiva sul perimetro.