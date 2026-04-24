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Il Girone A di Serie C propone una sfida dal pronostico sulla carta segnato: Triestina-Vicenza, in programma sabato 25 aprile alle ore 20:30. La Triestina, ventesima con 12 punti, è chiamata a un’impresa per cercare di muovere la classifica, mentre il Vicenza, primo a quota 86 punti, vuole continuare la propria corsa in vetta e avvicinarsi sempre più alla promozione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

La

, allenata da Geppino Marino, si presenta con un 3-4-3 che proverà a garantire maggiore spinta offensiva nonostante le difficoltà di classifica. Ionita, Faggioli e Kljajic formeranno il tridente, con l’obiettivo di sfruttare al massimo le occasioni e mettere pressione alla difesa avversaria.

Il Vicenza, guidato da Fabio Gallo, risponde con un 5-3-2 solido e organizzato, capace di unire compattezza difensiva e qualità nelle transizioni. Rauti e Morra guideranno l’attacco, con il supporto di un centrocampo dinamico pronto a sostenere entrambe le fasi di gioco. Con 86 punti, gli ospiti vogliono proseguire la loro marcia in testa alla classifica.

Le probabili formazioni di Triestina-Vicenza

Ci si attende una partita in cui il Vicenza proverà a imporre il proprio ritmo e la propria qualità per controllare il match, mentre la Triestina cercherà di giocare con coraggio e intensità per mettere in difficoltà la capolista. In una sfida con valori così diversi, la gestione dei momenti chiave e la concretezza sotto porta saranno determinanti.

Triestina (3-4-3): Matosevic, Moretti, Anzolin, D'Amore, Pedicillo, Crnigoj, Jonsson, Vicario, Kljajic, Faggioli, Ionita. Allenatore: Geppino Marino

Vicenza (5-3-2): Gagno, Tribuzzi, Cuomo, Leverbe, Sandon, Costa, Talarico, Carraro, Vitale, Rauti, Morra. Allenatore: Fabio Gallo

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