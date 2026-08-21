La nuova stagione di Ligue 1 prende il via con un confronto interessante allo Stade de l'Aube, dove sabato 22 agosto 2026 alle ore 20:45 il Troyes ospiterà il Paris FC nella prima giornata di campionato. Per i padroni di casa sarà soprattutto la serata del ritorno nella massima serie francese dopo la promozione conquistata al termine di un'eccellente annata in Ligue 2. Dall'altra parte ci sarà una formazione parigina intenzionata a dare immediatamente forma al nuovo progetto tecnico affidato a Liam Rosenior. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI TROYES-PARIS CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA TROYES-PARIS SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Il momento del Troyes

La promozione ha riportato entusiasmo a Troyes dopo un campionato di Ligue 2 dominato e concluso al primo posto, con cinque punti di vantaggio sulla seconda e sette sulla terza classificata. Stéphane Dumont resta alla guida della squadra e avrà il compito di trasformare quanto costruito nella categoria inferiore in una base sufficientemente solida per affrontare la Ligue 1. Le indicazioni arrivate durante la preparazione sono state nel complesso positive. Il Troyes ha superato Nancy, Red Star e Grenoble, mentre sono arrivati due pareggi contro Auxerre e Panetolikos. L'unica battuta d'arresto della preseason è maturata contro il GOAL FC.

Qualche interrogativo in più arriva invece dal mercato. Le partenze di Detourbet, Adeline e Diawara, trasferitisi rispettivamente al Manchester City, all'Amburgo e al Milan, hanno privato Dumont di elementi importanti. Gli innesti di Beach tra i pali e Iron Gomis a centrocampo hanno cominciato a ridisegnare la rosa, ma il tecnico attende ancora rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo. L'esordio contro il Paris FC rappresenterà dunque un primo indicatore significativo: il Troyes dovrà capire immediatamente quanto il gruppo protagonista della promozione sia pronto ad affrontare un campionato di livello superiore.

Il momento del Paris FC

Il Paris FC riparte invece da un undicesimo posto e soprattutto da una profonda novità in panchina. Il club ha deciso di chiudere il rapporto con Antoine Kombouaré, nonostante il buon lavoro svolto nella seconda parte della precedente stagione, scegliendo Liam Rosenior per inaugurare un nuovo ciclo. Dopo la parentesi al Chelsea, l'allenatore inglese torna così in un campionato che conosce già grazie all'esperienza maturata alla guida dello Strasburgo. La scelta suggerisce la volontà della società di sviluppare una squadra maggiormente propositiva e con una precisa identità di gioco.

Anche il mercato racconta le ambizioni dei parigini. Sono arrivati Patrick Zabi dal Reims, Diego Coppola dal Brighton, Emmanuel Mbemba dal PSG e Pablo Pagis dal Lorient, oltre a un profilo interessante come Luca Koleosho, prelevato dal Burnley. Il materiale a disposizione di Rosenior appare quindi interessante, ma la prima giornata servirà soprattutto a verificare quanto velocemente siano stati assimilati i principi del nuovo allenatore. Affrontare una neopromossa nel giorno del suo ritorno in Ligue 1 potrebbe inoltre rivelarsi più complicato di quanto suggeriscano sulla carta i valori delle due rose.

Le probabili formazioni di Troyes-Paris FC

Dumont dovrebbe confermare il 4-3-3, affidando la porta al nuovo arrivato Beach. Davanti a lui la linea difensiva potrebbe essere composta da Titi, Monfray, Junior Diaz e Ouzénadji, mentre in mezzo al campo Iron Gomis è candidato a partire dal primo minuto insieme a Mille e Mouhamed Diop. In attacco, Ripart dovrebbe occupare la posizione centrale, accompagnato sulle corsie da Ifnaoui e Kyliane Dong Diawara.

Rosenior sembra invece orientato verso un 4-2-3-1. Kevin Trapp dovrebbe partire tra i pali, con Camara, Diego Coppola, Mbow e De Smet a comporre il reparto arretrato. La coppia Lees-Melou-Matondo potrebbe garantire equilibrio davanti alla difesa, lasciando maggiore libertà alla trequarti formata da Kebbal, Pagis e Koleosho. Il riferimento più avanzato dovrebbe essere Lassine Sinayoko.

Troyes (4-3-3): Beach; Titi, Monfray, J. Diaz, Ouzénadji; M. Diop, Mille, I. Gomis; Ifnaoui, Ripart, K. Diawara. Allenatore: Dumont.

Paris FC (4-2-3-1): Trapp; A. Camara, D. Coppola, Mbow, De Smet; Lees-Melou, Matondo; Kebbal, Pagis, Koleosho; L. Sinayoko. Allenatore: Rosenior.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI TROYES-PARIS CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA TROYES-PARIS SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA