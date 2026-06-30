Tsitsipas- Djokovic è una delle sfide più interessanti del secondo turno di Wimbledon 2026, perché mette di fronte due giocatori che si conoscono molto bene ma che arrivano a questo appuntamento in condizioni leggermente diverse. Il serbo parte favorito per esperienza, qualità e soprattutto per la sua straordinaria storia sull’erba londinese, ma il greco può rappresentare un ostacolo molto più complicato rispetto a quanto suggerirebbero i precedenti. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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ha iniziato Wimbledon nel migliore dei modi, dominando Hugo Gaston con un netto 3-0 e senza spendere troppe energie. Questa vittoria è importante perché il greco ha spesso avuto problemi di continuità negli ultimi mesi, mentre a Londra sembra essere arrivato con maggiore fiducia. Il suo gioco può adattarsi bene all’erba: servizio potente, ottimo primo colpo e capacità di chiudere rapidamente i punti a rete sono tutte caratteristiche molto utili su questa superficie.invece ha dovuto faticare molto di più nel primo turno contro Yibing Wu. Il serbo ha vinto in quattro set, ma ha mostrato qualche difficoltà negli spostamenti e qualche momento di passività, elementi che potrebbero diventare importanti contro un avversario aggressivo come Tsitsipas. Allo stesso tempo, però, è difficile sottovalutare un giocatore che ha vinto sette volte Wimbledon e che spesso riesce a migliorare il proprio livello partita dopo partita durante gli Slam.

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