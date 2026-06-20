La seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali 2026 mette di fronte Tunisia e Giappone in una sfida che potrebbe indirizzare in maniera significativa il cammino di entrambe verso la fase a eliminazione diretta.

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I nordafricani sono chiamati a reagire dopo un esordio estremamente deludente contro la Svezia, mentre i nipponici arrivano all'appuntamento forti dell'ottimo pareggio conquistato contro l'Olanda, risultato che ha confermato la competitività della squadra di Hajime Moriyasu.

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Qui Tunisia

L'esordio mondiale della Tunisia è stato ben al di sotto delle aspettative. Le Aquile di Cartagine sono state travolte dalla Svezia con un netto 5-1, mostrando fragilità difensive già emerse nelle settimane precedenti. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio e aver trovato il momentaneo gol della speranza con Rekik, i nordafricani sono crollati nella ripresa, concedendo ampi spazi agli attaccanti svedesi.

La pesante sconfitta ha portato anche a un importante cambiamento in panchina, con l'arrivo di Hervé Renard al posto di Lamouchi. Il tecnico francese, forte di una lunga esperienza internazionale, è stato chiamato a ricompattare il gruppo e a restituire fiducia a una squadra che ora si trova già con le spalle al muro.

Qui Giappone

Il Giappone si presenta invece con il morale alto dopo il prezioso 2-2 ottenuto contro l'Olanda. I Samurai Blu hanno dimostrato grande carattere, riuscendo a rimontare per due volte lo svantaggio e trovando il gol del pareggio definitivo nei minuti conclusivi grazie a Kamada.

La nazionale asiatica ha confermato quelle che da anni rappresentano le sue principali qualità: organizzazione tattica, ritmo elevato e una buona tecnica individuale. Giocatori come Kubo, Kamada e Doan hanno dato prova di poter fare la differenza anche contro avversari di alto livello. Con un punto già in classifica, il Giappone sa di avere una grande opportunità per avvicinarsi concretamente ai sedicesimi di finale.

Le probabili formazioni di Tunisia-Giappone

Tunisia (3-5-2):

Chamakh; Rekik, Talbi, Ben Hamida; Valery, Khedira, Skhiri, Mejbri, Abdi; Tounekti, Slimane.

CT:

Renard.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda. CT: Moriyasu.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida si preannuncia interessante dal punto di vista tattico. La Tunisia dovrebbe adottare un atteggiamento più aggressivo rispetto all'esordio, consapevole di non poter speculare sul risultato. Il cambio di allenatore potrebbe inoltre portare nuove idee e una maggiore attenzione nella fase difensiva.

Il Giappone, invece, proverà a sfruttare la propria superiorità tecnica e la velocità nelle transizioni, caratteristiche che hanno già messo in difficoltà l'Olanda.

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