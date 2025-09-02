I ragazzi di Ataman sfidano quello di Pesic per il primo posto del gruppo A di Eurobasket. Riuscirà a Turchia a interrompere il filotto di vittorie della Serbia che dura da ben 16 match consecutivi?

2 settembre 2025

Potrebbe tranquillamente essere l'accoppiamento della prossima finale. Turchia e Serbia infatti sono due fra le nazionali potenzialmente da titolo in questo Eurobasket 2025 e si sfideranno per la testa del gruppo A nell'ultima giornata. Il match, che sarà visibileGRATIS IN DIRETTA STREAMING SU BET365 per gli utenti registrati è in programma mercoledì 3 settembre alle ore 20,15 sul neutro di Riga, alla Xiaomi Arena in Lettonia.

Dove vedere Turchia-Serbia in diretta TV e in streaming LIVE — Il big match dell'ultima giornata della fase a gironi di Eurobasketsarà uno dei piatti forti della serata sportiva del 3 settembre. E anche se la Serbia parte favorita nel pronostico la sensazione è che vivremo una gara equilibrata e incerta. Turchia-Serbia sarà visibile, oltre che su Bet365 anche in diretta tv su Sky Sport ma anche in streaming su NOW e DAZN.

Come arrivano Turchia e Serbia a questa classicissima — Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno nel gruppo A di Eurobasket 2025 con 4 vittorie su 4 avendo entrambe battuto tutte le rivali finora: Estonia, Lettonia, Portogallo e Ceca. Ma se analizziamo i dati relativi alle due nazionali possiamo notare come i ragazzi di coach Ataman abbiano segnato 20 punti in più concessi 4 in meno rispetto a quelli di coach Pesic. La Serbia però può vantare un imbattibiità da ben 16 match ufficiali con l'ultimo ko arrivato nell'agosto 2024 contro gli Stati Uniti alle Olimpiadi. La nazionale balcanica è anche avanti nei recenti scontri diretti con un bilancio di 9 vinte e una sola persa.

I quintetti base di Turchia-Serbia — I roster di Turchia e Serbia possono vantare una lunga lista di campioni sia in ambito continentale che NBA. I turchi oltre a Shane Larkin, per molte stagioni in USA potrà godere delle performance di Alperen Sengun degli Huoston Rockets che in questo Eurobasket 2025 ha messo a segno 20 punti, 8,8 rimbalzi e 5,5 assist a partita. In casa Serbia invece sul duo NBA Jovic-Jokic con quest'ultimo capace di viaggiare ad una media di 19,8 punti e 9,3 rimbalzi a partita.

Turchia - Larkin, Osman, Osmani, Sengun, Sipahi. Coach. Ataman

Serbia - Avramovic, Guduric, Jokic, Jovic, Petrusev. Coach. Pesic