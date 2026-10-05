La sfida tra Türk Telekom e Maxima Roma è in programma martedì 6 ottobre alle 18:30 all’Ankara Spor Salonu, per la seconda giornata del Gruppo B di EuroCup 2026/27. La formazione capitolina arriva all’appuntamento dopo il largo successo per 89-55 contro il Cluj-Napoca, mentre la squadra turca ha iniziato la competizione con la sconfitta per 82-75 sul campo del La Laguna Tenerife.VEDI TURK TELEKOM-MAXIMA ROMA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Türk Telekom-Maxima Roma in diretta TV e streaming

La

è trasmessa in Italia da Sky Sport e disponibile in streaming su NOW. La copertura comprende le sei squadre italiane impegnate nella competizione, tra cui Maxima Roma.

Partita: Turk Telekom-Maxima Roma

Competizione: EuroCup 2026/27

Giornata: 2ª giornata

Data: martedì 6 ottobre 2026

Orario: 18:30

Palazzetto: Ankara Spor Salonu, Ankara

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu

Türk Telekom-Maxima Roma: data, orario e informazioni sulla partita

Il confronto di Ankara mette di fronte due squadre inserite nel

, entrambe reduci da una prima giornata con indicazioni molto diverse. Maxima Roma ha dominato il Cluj-Napoca 89-55, mentre Türk Telekom ha perso 82-75 contro Tenerife. Dopo il primo turno, i capitolini sono quindi partiti con un bilancio di 1-0 e i turchi con 0-1.

Il calendario ufficiale della competizione prevede 14 giornate di regular season per ciascuna squadra. Le prime quattro di ogni gruppo accederanno ai playoff, con ottavi, quarti, semifinali e finale disputati al meglio delle tre partite.

Il momento del Türk Telekom

Il

ha iniziato la stagione ufficiale con il successo per 73-72 contro il Karsiyaka in campionato, prima di cadere a Tenerife all’esordio europeo. La squadra allenata da

può contare su giocatori come Jerrick Harding e Ismael Bako, oltre a Kris Bankston e agli elementi turchi della rotazione.

La sconfitta di Tenerife ha evidenziato un problema soprattutto nella gestione dei possessi contro una squadra capace di mantenere continuità offensiva. Contro Maxima sarà importante evitare di concedere alla formazione romana seconde opportunità e tiri aperti dopo le rotazioni difensive.

Il momento di Maxima Roma

La

ha risposto immediatamente alla sconfitta interna contro Napoli in campionato con un successo europeo nettissimo: 89-55 contro il Cluj-Napoca. La squadra di

ha costruito la partita attraverso una difesa efficace e un controllo netto del ritmo, trovando anche una distribuzione più equilibrata delle responsabilità offensive.

Il roster capitolino ha in Miro Bilan un riferimento interno di esperienza, mentre A.J. Holiday, Mirza Alibegovic, John Brown e gli altri esterni e ali permettono a Cotelli di alternare gioco interno e soluzioni sul perimetro. La profondità sarà particolarmente importante ad Ankara, dove la pressione fisica del Türk Telekom potrebbe aumentare con il passare dei possessi.

Le chiavi tattiche di Türk Telekom-Maxima Roma

Il primo duello riguarda il

. Maxima ha appena dimostrato contro Cluj di poter costruire un vantaggio consistente quando riesce a trasformare la propria difesa in attacchi ordinati. Türk Telekom proverà invece a sfruttare il fattore campo e la fisicità dei propri esterni per impedire alla squadra romana di giocare con continuità a metà campo.

Grande attenzione anche al pick and roll centrale. Bilan può essere coinvolto come bloccante e ricevitore profondo, mentre gli esterni di Maxima dovranno leggere rapidamente il comportamento dei lunghi turchi. Dall’altra parte, la capacità di Harding di creare dal palleggio può costringere Roma a effettuare aiuti anticipati, aprendo spazi sul perimetro.

Infine, sarà decisivo il rimbalzo difensivo. Limitare i secondi possessi di Türk Telekom permetterebbe a Maxima di controllare meglio il numero delle azioni e di evitare che il vantaggio costruito nella prima giornata venga annullato da un aumento del ritmo.

I probabili quintetti iniziali di Türk Telekom-Maxima Roma

Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima dell'inizio della sfida. Ad ogni modo, la sfida promette di regalare il giusto mix di spettacolo e divertimento grazie agli atleti che scenderanno in campo.

Türk Telekom: Jerrick Harding, Dogus Ozdemiroglu, Berkan Durmaz, Kris Bankston, Ismael Bako.

Maxima Roma: A.J. Holiday, Gabriele Veronesi, Maurice Ryan, Chris Wheatle, Miro Bilan.