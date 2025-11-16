Tutto lo sport in streaming gratis: calendario 17-23 novembre e diretta tv

Segui tutto lo sport dal 9 al 16 novembre in streaming e diretta TV gratis su SISAL: scopri il calendario live e come guardare le partite di calcio, basket e tennis senza abbonamento.

Se vuoi conoscere tutti gli eventi di sport in streaming gratis dal 17 al 23 novembre questo articolo fa al caso tuo. Gli appassionati di calcio potranno godersi la ripresa di Ligue 1, Bundesliga e Liga dopo la sosta per le nazionali oltre alle emozioni della Serie C. Chi segue il basket avrà la possibilità di godere di tutti i canestri di Serie A, A2, Eurolega ed NBA. Ma fra gli eventi della settimana c'è anche la fase finale della Coppa Davis di tennis con l'Italia chiamata a difendere il titolo.

Guarda tutto lo sport IN STREAMING LIVE GRATIS SU SISAL. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere tutto lo sport in diretta TV e streaming gratis — Tutto lo sport della settimana dal 17 al 23 novembre sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, fra cui Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie C ma anche Eurolega, NBA, NFL e tennis ATP e WTA. Il live dei match sono disponibili gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di SISAL, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Alcuni degli eventi in calendatio saranno visibili anche su altri broadcaster come Sky Sport o DAZN, ma l’attivazione del conto SISAL è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente tutto lo sport in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca il match che ti interessa nella sezione Live Streaming.

Calcio internazionale in streaming gratis — Tredicesima giornata in Liga con la capolista Real Madrid impegnata in casa dell'Elche in un match sulla carta scontato. Fra le sfide più attese del campionato spagnolo segnaliamo Barcellona-Bilbao sabato 22 novembre alle 16,15. In Bundesliga per l'undicesima giornata il Bayern ospita il Friburgo, mentre il Ligue 1 il big match del tredicesimo turno è Nizza-Marsiglia, anticipo del venerdì sera.

Tutta la Serie C in diretta streaming — Solita scorpaccia di 30 partite per i tre gironi di Serie C con la quindicesima giornata in programma. Fra le partite più attese citiamo: si parte con Foggia-Cavese posticipo del 14esimo turno lunedì 17 novembre per poi proseguire nel weekend con Ravenna-Gubbio, Carpi-Rimini, Brescia-Vicenza, Catania-Latina, Cosenza-Benevento, Salernitana-Potenza e Lecco-Cittadella.

Eurolega, basket Serie A e NBA — Sotto canestro sono moltissimi i match da non perdere questa settimana. Oltre all'NBA che scende in campo come di consueto tutte le notti il basket italiano ci offre un interessante Trieste-Milano sabato sera e Cantù-Bologna domenica. Tante emozioni anche in Eurolega con la Virtus impegnata nella tana del Fenerbahce e Milano in trasferta in casa del Maccabi.

Tutti gli altri sport in streaming gratis — NFL e NHL la fanno da padrona nel calendario dello sport in streaming gratis a stelle e strisce. Ma è il tennis a regalarci l'vento clou della settimana. A Bologna infatti c'è la Coppa Davis con la fase finale e l'Italia chiamata a difendere in casa il doppio titolo del 2023 e 2024.

Non perdere l’occasione di vedere tutto lo sport della settimana in diretta streaming gratis su SISAL. Accedi alla piattaforma, seleziona il match che ti dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dello sport nazionale e internazionale. Non perderti nemmeno di calcio, basket e tennis in streaming gratis su SISAL!