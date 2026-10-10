Due vittorie, cinque gol segnati e avversari come Torino e Juventus già costretti ad arrendersi: il Mapei Stadium è diventato rapidamente uno dei campi più insidiosi di questo inizio di Serie A. La sfida Sassuolo-Milan arriva in un momento particolare per i rossoneri. Domenica 11 ottobre alle ore 18:00 toccherà al Milan provare a interrompere la serie casalinga del Sassuolo. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il 3-0 rifilato al Lecce prima della sosta ha cancellato almeno in parte le perplessità create dai pareggi contro Juventus e Lazio e dalla sconfitta europea con il Benfica. Ruben Amorim è rimasto a soli due punti dalla vetta, ma deve ancora risolvere una contraddizione evidente: il Diavolo ha già mantenuto tre volte la porta inviolata a San Siro, mentre in trasferta ha sempre subito almeno un gol. Per scegliere cosa seguire oltre a questa partita, GUARDA IL CALENDARIO DELLE DIRETTE SU GOLDBET, SCOPRI GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure ACCEDI AL PROGRAMMA SPORTIVO DI VINCITÙ.

Sassuolo-Milan in TV e streaming: diretta anche su Sky

al Mapei Stadium di Reggio Emilia ed è una delle partite della sesta giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso integralmente. Gli abbonati potranno seguire la partita attraverso l'applicazione della piattaforma su smart TV, smartphone, tablet e sugli altri dispositivi compatibili. A differenza di altre partite della giornata, Sassuolo-Milan rientra anche tra gli incontri trasmessi. La diretta televisiva sarà disponibile su, e

Questo significa che gli abbonati Sky con il pacchetto necessario potranno assistere alla partita direttamente attraverso il decoder senza dover utilizzare Zona DAZN. La doppia copertura riguarda anche lo streaming. Oltre a DAZN, Sassuolo-Milan sarà infatti disponibile su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, e attraverso NOW con il Pass Sport compatibile. Sarà quindi possibile seguire la sfida anche da computer, smartphone e tablet oppure attraverso i dispositivi supportati collegati al televisore.

Sassuolo, il Mapei ha già fatto due vittime pesanti

L'ultima partita ha interrotto il momento positivo, senza però cancellare quanto costruito nelle settimane precedenti. Ilè caduto 2-1 sul campo delprima della sosta, mancando la possibilità di dare continuità alla sorprendente vittoria ottenuta contro la Juventus. La squadra di Albertocontinua a mostrare due facce abbastanza differenti. Lontano da Reggio Emilia emergono ancora inesperienza e difficoltà nella gestione dei momenti della partita. Al Mapei Stadium, invece, i neroverdi hanno mostrato un'aggressività completamente diversa.

Prima è arrivato il 2-1 contro il Torino, poi addirittura il 3-2 sulla Juventus. Cinque reti in due partite casalinghe rappresentano un segnale evidente delle intenzioni di Aquilani. Il Sassuolo non rinuncia ad attaccare neppure contro avversari tecnicamente superiori e accetta il rischio di lasciare spazio alle proprie spalle pur di portare molti uomini nella metà campo avversaria. La conseguenza è altrettanto evidente: dopo cinque giornate i neroverdi non hanno ancora mantenuto la porta inviolata.

MONZA, ITALIA - 18 SETTEMBRE: Vasilije Adzic dell'U.S. Sassuolo Calcio festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Monza e US Sassuolo all'U-Power Stadium il 18 settembre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Milan, dieci gol segnati ma lontano da San Siro cambia la difesa

La vittoria contro ilha restituito un po' di tranquillità a Ruben. Ilha rappresentato la terza vittoria del Milan nelle prime cinque giornate e ha permesso ai rossoneri di raggiungere quota 11 punti, soltanto due in meno rispetto alle squadre che occupano il primo posto. Anche i numeri complessivi raccontano un avvio tutt'altro che negativo. Ilha realizzatoe ne ha concessi soltanto quattro, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.

Il problema emerge cambiando stadio. Tutti i clean sheet sono arrivati al Meazza, mentre nelle trasferte disputate finora Maignan ha sempre dovuto raccogliere almeno un pallone dalla propria porta. Un dato da non sottovalutare contro una formazione che in casa viaggia a 2,5 reti di media. La sosta ha inoltre complicato le scelte di Amorim. Alexis Saelemaekers si è fermato durante gli impegni con il Belgio e non sarà disponibile. La sua assenza può spingere il tecnico portoghese verso una soluzione differente dal consueto sistema con tre difensori. L'ipotesi più interessante è il ritorno alla difesa a quattro, con Diego Moreira utilizzato più avanti sulla fascia sinistra.

La chiave tattica: Moreira può attaccare Berardi, ma il Milan rischia proprio da quella parte

L'eventuale passaggio delalcambierebbe diversi riferimenti della partita. La zona più interessante potrebbe essere quella occupata da. Il belga ha caratteristiche estremamente offensive e, partendo largo a sinistra, può costringere il capitano del Sassuolo ad abbassarsi molto più di quanto vorrebbe Aquilani. Conpronto ad accompagnare l'azione, il Milan potrebbe creare situazioni di superiorità numerica contro il lato destro neroverde. Ma la stessa soluzione presenta un rischio. Se Moreira rimarrà alto e Bartesaghi accompagnerà contemporaneamente l'azione,. Ed è proprio quando recupera il pallone e può attaccare rapidamente che il Sassuolo diventa più pericoloso.

Un altro duello importante riguarda il centro del campo. Modric e Rabiot offrono al Milan una qualità superiore nella gestione del possesso, ma dovranno confrontarsi con un reparto molto fisico formato da Thorstvedt, Matic e Adzic. Aquilani può provare a utilizzare la posizione di Adzic per disturbare Modric in costruzione e impedire al croato di gestire liberamente il ritmo. Il Milan cercherà invece Pulisic alle spalle dei centrocampisti neroverdi. Se l'americano riuscirà a ricevere fronte alla porta, Caleta-Car e Leysen potrebbero essere costretti a rompere la linea difensiva, aprendo spazio per i movimenti di Gonçalo Ramos.

MILANO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Adrien Rabiot dell'AC Milan festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Milan e US Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza il 20 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Aquilani conferma il tridente, Amorim prepara la difesa a quattro: le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

Ildovrebbe restare fedele al 4-3-3.sarà confermato tra i pali, mentre Cinquegrano e Doig dovrebbero agire sulle due corsie difensive. Al centro spazio ae Leysen. Il centrocampo dovrebbe essere costruito attorno all'esperienza di, con Thorstvedt e Adzic incaricati di accompagnare maggiormente l'azione. Davanti Aquilani può schierare il suo tridente migliore.partiranno larghi, mentre Sebastiano Esposito dovrebbe essere utilizzato come riferimento centrale dopo le buone indicazioni arrivate anche con la Nazionale.

La grande novità del Milan può invece riguardare il sistema. L'assenza di Saelemaekers spinge Amorim a valutare il 4-2-3-1, con Maignan naturalmente confermato in porta. Gila e Bartesaghi dovrebbero occupare le corsie, con De Winter e Pavlovic al centro. In mezzo spazio alla coppia Modric-Rabiot. Chukwueze, Pulisic e Moreira possono invece muoversi alle spalle di Gonçalo Ramos, permettendo al Milan di trasformare facilmente il proprio sistema durante la fase offensiva.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Sebastiano Esposito, Laurienté.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Gonçalo Ramos.

Sassuolo-Milan: data, orario e canali