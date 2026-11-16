Il primo gol della Georgia in questo girone potrebbe arrivare troppo tardi oppure cambiare tutto. Ucraina-Georgia, in programma martedì 17 novembre 2026 alle 20:45 alla Košice Football Arena, mette gli ospiti davanti a un obbligo preciso: vincere per sorpassare gli avversari ed evitare lo spareggio per la permanenza in Lega B. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La nazionale di Andrea Maldera dispone di due risultati su tre. Con quattro punti, contro i due dei georgiani, può difendere il terzo posto anche pareggiando. Si gioca in Slovacchia, nella sede scelta per l’impegno casalingo ucraino: una serata che chiuderà il percorso delle due squadre nel Gruppo 2 della Lega B di Nations League. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Come sarà trasmessa Ucraina-Georgia in TV

, al canale, attraverso, dalle. Il programma alternerà le immagini delle partite contemporanee. La copertura annunciata prevede quindi collegamenti da Košice, senza una trasmissione dedicata a ogni minuto dell’incontro. Nella stessa fascia oraria si giocherà anche, l’altra sfida del raggruppamento, inclusa nel programma. Per chi vuole seguire il finale del girone sarà dunque disponibile una visione con aggiornamenti dai due campi.

La trasmissione sarà accessibile online su NOW, con il Pass Sport, e attraverso Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. Anche in streaming verrà proposta Diretta Gol: il passaggio alla visione online non darà accesso a una regia separata e integrale di Ucraina-Georgia. I collegamenti seguiranno le scelte della trasmissione televisiva.

Il momento dell’Ucraina

Il momento della Georgia

Sudakov e Mikautadze, due modi per aprire la partita

Le probabili formazioni di Ucraina-Georgia

Il vantaggio in classifica offrela possibilità di gestire la partita, ma il rendimento offensivo suggerisce cautela. Leraccontano una squadra che ha faticato a trasformare la propria qualità in occasioni concretizzate. Maldera dovrà trovare il modo di alleggerire la pressione sulla difesa attraverso il possesso e i movimenti degli attaccanti. Limitarsi a proteggere lo 0-0 fin dall’inizio potrebbe permettere alla Georgia di avanzare con continuità e aumentare il numero di palloni portati vicino all’area. La presenza dinell’undici ipotizzato offre soluzioni per risalire il campo e cercare la porta. Sarà importante accompagnarli senza perdere compattezza, soprattutto quando gli ospiti aumenteranno il rischio per inseguire la vittoria.Laarriva all’ultima giornatarappresentano il limite più evidente del suo cammino, ma non permettono di dare per scontato che la rete debba arrivare proprio adesso. Per la squadra diservirà una prestazione diversa nella rifinitura: più presenza accanto a, maggiore precisione nell’ultimo passaggio e un contributo concreto degli esterni. L’obbligo di vincere potrebbe spingere i georgiani a portare più uomini avanti, esponendoli però alle ripartenze ucraine. Un pareggio non cambierebbe la loro posizione. La Georgia deve conquistare i tre punti per lasciare l’ultimo posto agli avversari; in caso contrario, affronterà lo spareggio tra Lega B e Lega C.potrebbe cercare spazio alle spalle di, combinando conper servirecontro. Per la Georgia sarà invece importante avvicinare, evitando che il centravanti rimanga isolato tra. Le accelerazioni dipotrebbero allargare la difesa ucraina, ma ogni avanzata richiederà equilibrio: lasciare troppo campo a Sudakov renderebbe più difficile proteggere la porta dipotrebbe affidarsi al, conin porta e la coppiaal centro della difesa.presidiano le corsie, mentrecompongono il centrocampo proposto. Davanti, l’ipotesi è

La Georgia dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1: Chakvetadze e Mekvabishvili davanti alla difesa, con Kvernadze, Gagnidze e Davitashvili alle spalle di Mikautadze. Gli schieramenti restano indicativi in attesa delle comunicazioni ufficiali.

UCRAINA (4-4-2): Trubin; Krupskyi, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Andriyevskiy, Yarmoliuk, Ocheretko, Sudakov; Dovbyk, Krasnopir. Ct: Maldera.

GEORGIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochoshvili; Chakvetadze, Mekvabishvili; Kvernadze, Gagnidze, Davitashvili; Mikautadze. Ct: Svanadze.

Orario e informazioni essenziali di Ucraina-Georgia