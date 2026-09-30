Ucraina e Irlanda del Nord si affrontano alla City Arena di Trnava, in Slovacchia, nella terza giornata della Nations League, in un vero e proprio scontro diretto per il primato del Gruppo 2 della Lega B. Le due nazionali condividono la vetta a quota quattro punti, dopo aver inaugurato il torneo con una vittoria per 1-0 e aver poi pareggiato senza reti nel secondo turno: l'Ucraina contro la Georgia, i nordirlandesi contro l'Ungheria. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il confronto mette alla prova due squadre che hanno costruito il proprio avvio soprattutto attraverso l'organizzazione difensiva, concedendo poco agli avversari. La selezione guidata da Andrea Maldera può contare su una tradizione favorevole negli scontri diretti, mentre l'Irlanda del Nord di Michael O'Neill vuole confermare i progressi mostrati dopo la promozione dalla Lega C. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Ucraina-Irlanda del Nord in TV e streaming

Ucraina-Irlanda del Nord si gioca venerdì 2 ottobre alle ore 20:45 alla City Arena di Trnava ed è valida per il terzo della Nations League 2026/27 (Lega B (Gruppo 3)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la sfida sul canale 202 di Sky Sport, dedicato alla Diretta Gol, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.

Qui Ucraina

1-0 contro l'Ungheria

0-0 contro la Georgia

Andrea Maldera

Danylo Sikan

Roman Yaremchuk

Qui Irlanda del Nord

Michael O'Neill

1-0

I precedenti

Ucraina-Irlanda del Nord, probabili formazioni

L'si presenta a Trnava dopo aver conquistato quattro punti nelle prime due giornate: al successo perha fatto seguito lo, risultato che ha confermato la solidità della squadra ma ha lasciato aperta la questione della produzione offensiva. La formazione dicerca ora una vittoria che le permetta di staccare una diretta concorrente e consolidare la propria posizione in vetta. Il reparto avanzato dovrebbe affidarsi alla coppia composta da, quest'ultimo forte dell'esperienza maturata con la maglia della nazionale e di un bottino di 18 reti internazionali.L'ha iniziato il proprio percorso in Lega B con la determinazione di una squadra intenzionata a misurarsi con un livello superiore dopo la promozione dalla Lega C. La formazione diha battuto la Georgia perall'esordio e ha poi strappato un pareggio a reti inviolate contro l'Ungheria, portandosi a quota quattro punti e affiancando proprio l'Ucraina in testa al raggruppamento. La compattezza difensiva è stata uno dei principali punti di forza in questo avvio, ma a Trnava servirà anche maggiore incisività negli ultimi metri per provare a sorprendere gli avversari.tra le due squadre: l'Ucraina conduce 2-1, le restanti sfide sono terminate in pareggio, ma l'ultimo successo è dei nord-irlandesi (2-0 all'Europeo 2016).Ucraina (3-5-2): Trubin; Bondar, Sarapii, Mykhavko; Zubkov, Pikhalionok, Nazaryna, Khlan, Mykhailichenko; Sikan, Yaremchuk.: Andrea Maldera

Irlanda del Nord (3-4-3): P. Charles; Atcheson, McConville, Brown; Hume, Galbraith, S. Charles, Devenny; Price, Donley, Kelly. Ct: Michael O'Neill

Ucraina-Irlanda del Nord: data, orario e canali