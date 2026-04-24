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La sfida di Lega A Basket tra Udine e Cantù si gioca sabato 25 aprile alle ore 18:15. Un confronto importante tra due squadre con obiettivi ambiziosi, pronte a darsi battaglia per conquistare punti fondamentali in classifica. Si tratta di una gara importante che potrà dire molto su entrambe le compagini. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e imporre il proprio ritmo, puntando su intensità e organizzazione per mettere in difficoltà gli avversari.

La Cantù, invece, si presenta come una squadra solida e competitiva, capace di giocare con fisicità e qualità offensiva. Gli ospiti proveranno a restare sempre in partita, cercando di colpire nei momenti chiave.

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