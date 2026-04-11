Ci sono partite che pesano soltanto sulla classifica e altre che, invece, portano con sé anche un significato territoriale forte. Udine–Trieste appartiene senza dubbio alla seconda categoria: una sfida valida per la 26ª giornata, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 16:00 al Palasport Primo Carnera, che arriva subito dopo un turno precedente ricco di indicazioni importanti in tutto il campionato. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI UDINE-TRIESTE SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il riferimento più immediato è proprio alla 25ª giornata. Trieste ha superato Varese di un solo punto, 90-89, dimostrando ancora una volta grande lucidità nei finali punto a punto, mentre Udine è uscita sconfitta dal parquet della Vanoli Cremona con il punteggio di 82-73, rallentando proprio nel momento in cui ogni partita inizia a pesare sempre di più. In una giornata che ha visto anche Brescia travolgere Napoli 100-85, Treviso imporsi su Tortona 91-86, Cantù battere Sassari 80-78, Milano avere la meglio su Reggio Emilia 80-76 e Venezia espugnare il campo di Bologna 86-82, il derby del Nord-Est acquista ancora maggiore rilevanza.

Anche i dati stagionali aiutano a leggere meglio il confronto. Udine viaggia a 82.3 punti di media, con 16.6 assist e 39.7 rimbalzi, ma paga percentuali al tiro più basse (43.2%) e un attacco che spesso alterna buone fasi a passaggi a vuoto. Trieste, invece, segna circa 84 punti a partita, distribuisce 16.7 assist e tira con il 45.2% dal campo, ma concede qualcosa in più in difesa, con 87.5 punti subiti di media

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