Udinese-Lecce apre la domenica di Serie A con il lunch match delle 12:30, in programma il 18 ottobre. Per i friulani è soprattutto l’occasione per provare a interrompere un periodo diventato complicato: quattro sconfitte consecutive hanno lasciato la squadra di Runjaic con appena quattro punti dopo sei giornate. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Lecce arriva a Udine con due punti in più e una situazione leggermente migliore, ma deve a sua volta reagire a una sconfitta. Contro il Bologna i salentini erano riusciti a rispondere al vantaggio di Orsolini prima di subire nel finale il gol dell’1-2. Al Bluenergy Stadium si affrontano quindi due squadre che hanno bisogno di un risultato per evitare di avvicinarsi ulteriormente alla zona più calda della classifica. Prima che il match prenda il via, puoi esplorare anche il resto della programmazione sportiva: GUARDA LE DIRETTE ATTIVE SU GOLDBET, SCOPRI QUALI EVENTI PUOI SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA LE PROPOSTE LIVE DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Udinese-Lecce in TV e streaming: dove vedere la partita

Udinese, quattro sconfitte di fila e altri errori che iniziano a pesare

al Bluenergy Stadium di Udine. L’incontro è valido per la settima giornata della Serie A 2026/27. La partita sarà disponibile. Gli abbonati potranno seguirla attraverso l’app della piattaforma sui televisori compatibili e sui dispositivi collegabili alla TV. La direttasarà disponibile sempre tramite, utilizzando smartphone, tablet o computer. Per gli utenti che dispongono dell’apposita opzione è inoltre possibile accedere alla programmazione attraversonon riesce più a muovere la classifica. La sconfitta contro ilè stata lae ha lasciato i friulani al quindicesimo posto con quattro punti, frutto di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. A preoccuparenon è soltanto la serie negativa. Contro il Torino la squadra ha pagato ancora una volta un errore individuale molto pesante, con un’incomprensione difensiva che ha spalancato la strada alla rete decisiva dei granata. Un episodio arrivato dopo un’altra ingenuità commessa nella precedente partita con il Cagliari. Il tecnico ha insistito proprio sulla necessità di eliminare questo tipo di errori, perché stanno vanificando partite nelle quali l’Udinese riesce comunque a rimanere competitiva.

I numeri aiutano a capire il problema: 13 reti subite nelle prime sei giornate, più di due a partita. Le nove segnate mostrano invece che la produzione offensiva non è completamente mancata. Contro il Lecce, ancora alle prese con il caso Banda, servirà soprattutto trovare maggiore equilibrio tra le due fasi. Una delle novità dovrebbe riguardare Keinan Davis, candidato a tornare titolare al centro dell’attacco. Runjaic dovrebbe affidargli il compito di dare profondità e presenza fisica negli ultimi metri, con Ekkelenkamp e Unai Gomez pronti a muoversi alle sue spalle.

LECCE, ITALIA - 11 OTTOBRE: Amar Fatah dell'US Lecce contende il pallone a Nadir Zortea del Bologna FC durante la partita di Serie A tra US Lecce e Bologna FC allo Stadio Via del Mare l'11 ottobre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Lecce, il Bologna ha lasciato una lezione che Di Francesco non vuole rivedere

Ilha perso quattro delle prime sei partite, ma la prestazione contro ilha lasciato sensazioni migliori rispetto al risultato. Dopo essere andati sotto, i salentini hanno reagito riuscendo a rimettere in equilibrio l’incontro, salvo poi concedere nel finale la rete del definitivo 1-2. È proprio la gestione di quei momenti chevuole migliorare. Il tecnico ha sottolineato come, quando non è possibile vincere una partita, diventi fondamentale almeno non perderla. Sul secondo gol del Bologna sono arrivati diversi errori nella stessa azione e contro un’Udinese alla ricerca disperata di punti servirà maggiore attenzione.

Con sei punti, il Lecce occupa il tredicesimo posto e conserva due lunghezze di margine sulla formazione friulana. Uscire da Udine con un risultato positivo consentirebbe quindi anche di mantenere a distanza una concorrente nella parte bassa della classifica. Davanti dovrebbe esserci Willem Geubbels, sostenuto da Pierotti e Fatah. Di Francesco sembra orientato a confermare un 4-3-3 nel quale Coulibaly, Ngom e Maleh avranno il compito di garantire equilibrio e accompagnare rapidamente l’azione quando il Lecce riuscirà a recuperare il pallone.

La chiave tattica: sulle fasce Runjaic può provare a creare la superiorità

Il confronto tra ilcrea naturalmente situazioni interessanti sulle corsie.e Kamara saranno fondamentali per Runjaic: se riusciranno a giocare stabilmente nella metà campo avversaria,e Fatah saranno costretti ad abbassarsi e il Lecce potrebbe perdere parte della propria pericolosità nelle ripartenze.proverà invece a sfruttare proprio lo spazio alle spalle dei due esterni friulani. Ogni volta che l’Udinese perderà il pallone in posizione avanzata, i salentini potranno cercare immediatamente le corsie e costringere Bertola ed Ebosse ad allargarsi, lasciando Solet più isolato centralmente contro Geubbels.

Un altro duello importante sarà quello in mezzo al campo. Miller e Karlstrom dovranno confrontarsi con un Lecce che schiera tre centrocampisti centrali. Ekkelenkamp e Unai Gomez saranno quindi chiamati anche ad abbassarsi per evitare che Coulibaly, Ngom e Maleh possano creare una superiorità costante. Per l’Udinese conterà soprattutto la gestione degli errori. Dopo aver perso punti nelle ultime giornate per episodi evitabili, Runjaic ha bisogno di una squadra più pulita nelle scelte e meno vulnerabile quando perde il possesso.

Davis torna titolare, Di Francesco punta su Geubbels: le probabili formazioni

dovrebbe confermare il. Okoye sarà il portiere, con Bertola, Solet ed Ebosse nella linea a tre. Vojvoda e Kamara occuperanno le corsie, mentre Miller e Karlstrom dovrebbero formare la coppia centrale. Davanti spazio a, sostenuto da Ekkelenkamp e Unai Gomez.

Il Lecce dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Falcone difenderà la porta, con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo in difesa. A centrocampo spazio a Coulibaly, Ngom e Maleh. Geubbels dovrebbe essere il riferimento centrale dell’attacco, completato da Pierotti e Fatah.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gomez; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; L. Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Udinese-Lecce: data, orario e diretta