Il Lecce vince il primo round nella vicenda legale con Lameck Banda. Il Collegio Arbitrale ha accolto le richieste del club salentino, condannando il calciatore zambiano al pagamento di una multa da 256.250 euro per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. La decisione, annunciata dalla società giallorossa attraverso un comunicato ufficiale, rappresenta un nuovo capitolo di una controversia nata dopo la rottura tra il giocatore e il club, in seguito al trasferimento all'Al-Swehly Sports Club, formazione libica.

Il procedimento italiano ha stabilito che il rapporto contrattuale tra Banda e il Lecce sarebbe dovuto terminare il 30 giugno 2027, confermando quindi la validità del legame tra le parti al momento dei fatti contestati. La decisione riguarda il mancato rientro del calciatore a partire dal 1 luglio 2026, nonostante le convocazioni ricevute dalla società. La vicenda, tuttavia, non è ancora conclusa: davanti agli organi competenti della FIFA resta pendente un distinto procedimento che coinvolge anche il club libico.

Caso Banda, la decisione del Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale previsto dall'Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Serie A e Associazione Italiana Calciatori ha accolto le richieste presentate dal Lecce, riconoscendo il grave inadempimento contrattuale contestato a Banda. Secondo quanto comunicato dalla società, il giocatore non avrebbe ripreso l'attività sportiva con il club salentino dal 1 luglio 2026, nonostante le convocazioni ricevute.

ROMA, ITALIA - 22 MARZO: Lameck Banda dell'US Lecce guarda l'azione durante la partita di Serie A tra AS Roma e US Lecce allo Stadio Olimpico il 22 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Linnea Rheborg/Getty Images)

Nel comunicato ufficiale, il Lecce ha spiegato che il Collegio ha accertato che il rapporto di lavoro tra le parti, sulla base degli accordi contrattuali, aveva scadenza fissata al 30 giugno 2027. La decisione ha quindi riconosciuto la fondatezza delle contestazioni avanzate dalla società, disponendo le sanzioni disciplinari previste dall'Accordo Collettivo: "U.S. Lecce S.p.a. comunica che in data odierna il Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Serie A ed Associazione Italiana Calciatori, ha emesso il Lodo conclusivo della proceduta avviata nei confronti del sig. Lameck Banda".

Caricamento post Instagram...

"Il Collegio Arbitrale , accogliendo le domande dell’U.S. Lecce, ha, nonché il grave inadempimento del sig. Lameck Banda per non avere, a muovere dall’1° Luglio 2026, messo a disposizione le proprie energie lavorative e ripreso lo svolgimento dell’attività sportiva nonostante le convocazioni.

Conseguentemente il Collegio Arbitrale ha irrogato al calciatore le sanzioni disciplinari previste dall’Accordo Collettivo costituite in particolare da una multa pari a euro 256.250,00.

E’ attualmente pendente innanzi ai competenti organi di giustizia F.I.F.A. il distinto procedimento nei confronti del calciatore e della società Al-Swehly Sports Club finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal recesso senza giusta causa e la comminazione a carico del sig. Lameck Banda e del club delle sanzioni disciplinari previste dalle normative internazionali".