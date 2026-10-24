Il Milan porta la propria imbattibilità in campionato al Bluenergy Stadium, dove trova un’Udinese alla ricerca di una svolta. La sfida di domenica 25 ottobre 2026, valida per l’ottava giornata di Serie A, mette di fronte due squadre separate da undici punti: quindici quelli dei rossoneri, quattro quelli dei friulani. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Ruben Amorim arriva dal successo per 3-2 sull’Atalanta, ottenuto dopo aver rischiato di compromettere un vantaggio di tre reti. Dall’altra parte, il gruppo di Kosta Runjaic deve cancellare lo 0-3 interno contro il Lecce, ultimo episodio di una serie negativa che ha avvicinato i bianconeri alla zona retrocessione. PER GLI ALTRI APPUNTAMENTI SPORTIVI DELLA GIORNATA, SCOPRI LE DIRETTE SU GOLDBET, CONSULTA GLI EVENTI DI LOTTOMATICA E GUARDA IL PALINSESTO DI VINCITÙ.

Dove vedere Udinese-Milan: diretta su DAZN alle 20:45

Udinese, contro il Milan serve una risposta dopo cinque sconfitte

, come indicato nel calendario ufficiale del club friulano. La partita sarà trasmessa in diretta da. Per guardarla in televisione sarà possibile utilizzare l’applicazione DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. La visione in streaming sarà disponibile anche attraverso il sito della piattaforma da computer e tramite l’app per smartphone e tablet, con un abbonamento che comprenda la Serie A. L’incontro sarà inoltre disponibile su, per i clienti che abbiano attivato l’apposita opzione e possiedano gli abbonamenti necessari.Il risultato contro ilha aggravato un momento già complicato. L’Udinese ha perso le ultime cinque partite di campionato e il bilancio delle prime sette giornate lascia poco spazio alla tranquillità: una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. Lerappresentano il problema più evidente. La squadra fatica a proteggere la propria porta e, quando finisce sotto nel punteggio, non sempre riesce a costruire una reazione ordinata. Contro il Milan servirà soprattutto evitare che la ricerca del riscatto produca distanze eccessive tra i reparti. Runjaic può contare sulla capacità didi muoversi alle spalle del centrocampo avversario e sulla presenza fisica di. Per rendere efficaci queste risorse, però, i friulani dovranno accompagnare meglio l’azione e sostenere l’attaccante senza perdere copertura.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 22 OTTOBRE: Strahinja Pavlovic dell'AC Milan reagisce davanti a Davide Bartesaghi durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27 tra AFC Bournemouth e AC Milan al Bournemouth Stadium il 22 ottobre 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Milan, il successo sull’Atalanta lascia una lezione sulla gestione

Le probabili formazioni: Davis riferimento friulano, Ramos guida il Milan

Il Milan, che arriva dalla sconfitta in Europa League per 3 a 0 contro il Bournemouth, si rituffa sul campionato. Ilha consentito al Milan di salire al quarto posto, mantenendo aperto il contatto con le prime posizioni. La prima parte della gara ha mostrato una squadra capace di creare occasioni e prendere il controllo del risultato. Il finale ha invece riportato l’attenzione sulla continuità. Dal 3-0 i rossoneri hanno concesso due reti, trasformando una partita apparentemente sotto controllo in un confronto incerto fino agli ultimi minuti. A Udine, Amorim cercherà quindi una prestazione più uniforme. La qualità nella costruzione e negli ultimi metri può fare la differenza, ma dovrà essere accompagnata dalla capacità di mantenere pressione e concentrazione anche dopo un eventuale vantaggio.L’dovrebbe disporsi con il. Davanti a, la difesa sarà composta da. Sulle fasce sono attesi, connella coppia centrale.agirà sulla trequarti insieme a, che resta in ballottaggio con. Il riferimento avanzato sarà

Anche il Milan è orientato verso il 3-4-2-1, con Maignan tra i pali e Gila, De Winter e Pavlović nel terzetto arretrato. Moreira dovrebbe occupare la corsia destra, mentre Estupiñán agirà sul versante opposto. In mezzo al campo spazio a Modrić e Musa, con Rabiot e Pulisic alle spalle di Gonçalo Ramos.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Moreira, Modrić, Musa, Estupiñán; Rabiot, Pulisic; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Udinese-Milan: la scheda TV e streaming