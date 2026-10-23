Europa League: notte dei sogni per il Bournemouth che batte il Milan 3-0, le Cherries travolgono la squadra di Amorim al Vitality Stadium
Il Bournemouth firma una delle vittorie più prestigiose della propria storia, travolgendo il Milan per 3-0 nella terza giornata della fase campionato di Europa League. Una serata indimenticabile per i tifosi delle Cherries, che sotto la pioggia del Vitality Stadium assistono a una prestazione di grande intensità, organizzazione e personalità.
Il Bournemouth travolge il MilanLa formazione allenata da Marco Rose parte fortissimo e sblocca il risultato dopo appena otto minuti. Un fallo di mano di De Winter, rilevato con l'intervento del VAR, regala un calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto Justin Kluivert non sbaglia, portando avanti gli inglesi. Il momento decisivo arriva al 27', quando Mike Maignan viene espulso per un gesto nei confronti di Tyler Adams.
Il Milan rimane in dieci uomini e, pochi minuti dopo, Marcus Tavernier trasforma il secondo rigore della serata, firmando il 2-0. Nella ripresa il Bournemouth controlla la partita, concedendo pochissimo agli avversari. All'84' Amine Adli completa la festa con una splendida punizione che fissa il risultato sul definitivo 3-0.
La notte dei sogni al Vitality StadiumI numeri raccontano una superiorità evidente. Secondo le statistiche di Sky Sport, il Bournemouth chiude con il 59,3% di possesso palla, 10 conclusioni complessive e 5 tiri nello specchio. Il Milan, invece, registra appena un tiro totale e nessuna conclusione in porta. Per le Cherries si tratta della terza vittoria consecutiva in Europa League, dopo i successi contro Real Sociedad e Sturm Graz. Nove punti nelle prime tre giornate e un percorso europeo finora perfetto, che conferma la crescita della squadra inglese.
Situazione decisamente diversa per il Milan di Ruben Amorim, fermo a tre punti e già alla seconda sconfitta europea stagionale. I rossoneri saranno chiamati a reagire nella prossima sfida contro il Ferencváros. Il Bournemouth, invece, continua a sorprendere. Una squadra che non si limita più a partecipare alle competizioni europee, ma dimostra di poter competere anche co
© RIPRODUZIONE RISERVATA