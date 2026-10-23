Ormai il calore che si respira nel calcio turco è ben noto a tutti. Buona parte degli impianti, a partita in corso, diventano vere e proprie bolge fatte di cori, fumogeni e boati. In pratica lo stadio diventa una bolgia con la quale arbitro e calciatori sono costretti a convivere. Nelle ultime settimane, il Barcellona ha avuto modo di provarlo nell'inferno del RAMS Park contro il Galatasaray, ieri sera invece è stata la volta del Crystal Palace, ospite del Besiktas alla Vodafone Arena.

🤯 THIS IS ABSOLUTELY INSANE! The Besiktas fans are SO LOUD that the ref blew whistle for halftime and the players didn’t even hear it… they just KEPT PLAYING! 😂🔥 pic.twitter.com/bw5TSV8ygN — The Final Whistle (@Rufus_45) October 23, 2026

Urla e frastuoni sulla spalti alla Vodafone Arena: Besiktas e Crystal Palace non sentono il fischio dell'arbitro

L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Ma qualcosa non va. I giocatori di Besiktas continuano a giocare come se niente fosse. I padroni di casa si erano da poco portati in vantaggio cone, dopo tre minuti di recupero, il direttore di gara ha invitato le squadre a tornare negli spogliatoi. Tuttavia, come accennato, i giocatori hanno continuato le ostilità per qualche secondo sotto lo sguardo incredulo dell'arbitro stesso. Motivo:

La causa era il grande frastuono che si era creato sugli spalti della Vodafone Arena. Solo qualcuno ha guadagnato l'ingresso negli spogliatoi mettendo confusione tra il pubblico il quale vedeva la partita proseguire mentre altri andavano via. Nulla a che vedere con i presunti altoparlanti denunciati la settimana prima dal Barcellona in Champions e che sarebbero stati usati nello stadio del Galatasaray per amplificare il suono del tifo di casa. In questo caso, infatti, si trattava di un suono autentico, derivato proprio dalla voce del pubblico presente.

ISTANBUL, TURCHIA - 22 OTTOBRE: Una veduta d'insieme mostra i tifosi del Beşiktaş JK mentre espongono una coreografia sugli spalti, prima della partita della 3ª giornata della fase a girone unico della UEFA Europa League 2026/27 tra Beşiktaş JK e Crystal Palace FC, al Beşiktaş Park, il 22 ottobre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Da una parte, però, tale situazione si è verificata grazie anche al materiale con cui è stato costruito l'impianto. L'architettura della Vodafone Arena è stata studiata appositamente per amplificare e trattenerne il suono tant'è che il tetto sospeso a cavi è rivestito in fluoropolimero, un materiale strutturale leggero e riflettente. Invece di assorbire le onde sonore, la copertura agisce come uno specchio acustico che rimbalza i cori e i fischi verso il terreno di gioco. In questo modo, agli avversari viene l'impressione di giocare in un vero inferno di cori.