Union Brescia-Dolomiti Bellunesi: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

Union Brescia-Dolomiti Bellunesi, match valido il 37° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 17 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 07:37)

Ultime due giornate decisive nel Gruppo A di Serie C. L'Union Brescia di Eugenio Corini ospita le Dolomiti Bellunesi a caccia dei tre punti per restare davanti al Lecco nella corsa al 2° posto; ospiti già sicuri dei play-out, ma l'aritmetica dice che possono ancora evitarli, tuttavia sei punti potrebbero anche non bastare a raggiungere l'obiettivo. Guarda ora Union Brescia-Dolomiti Bellunesi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Union Brescia-Dolomiti Bellunesi, probabili formazioni — Brescia in campo col 3-5-2. Gori tra i pali, difesa a tre formata da Rizzo, Sorensen, Silvestri; in mezzo al campo Balestrero, Lamesta e Mallamo con Marras e De Maria sulle corsie esterne. In avanti l'attacco sarà formato da Crespi e Cazzadori.

Dolomiti Bellunesi a specchio con Virvilas in porta; Alcides, Bashi, Chiesa formeranno il tridente difensivo; Cavalli e Brugnolo agiranno sulle fasce laterali di centrocampo, con Cosa alter, Tardivo e Clemenza al centro. Attacco affidato a Pitou e Mehic.

Brescia (3-5-2): Gori; Rizzo, Sorensen, Silvestri; De Maria, Balestrero, Lamesta, Mallamo, Marras; Cazzadori, Crespi. Allenatore: Eugenio Corini.

Dolomiti Bellunesi (3-5-2): Virvilas; Alcides, Bashi, Chiesa; Cavalli, Cossalter, Tardivo, Clemenza, Brugnolo; Pitou, Mehic. Allenatore: Andrea Bonatti.