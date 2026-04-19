Penultima giornata nel Gruppo A di Serie C. Al Rigamonti l'Union Brescia ospita le Dolomiti Bellunesi. Padroni di casa a caccia di riscatto dopo il ko nel derby col Lumezzane che ha rallentato la corsa delle rondinelle, ora a pari punti col Lecco al 2° posto. Ospiti senza vittorie da tre turni ma possono ancora sperare nella salvezza diretta, ma devono battere sia l'Union, sia il Trento e sperare in un passo falso delle avversarie. Guarda ora Union Brescia-Dolomiti Bellunesi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Qui Union Brescia—
Corini scende in campo con un obiettivo ben preciso: conquistare tre punti fondamentali per restare davanti al Lecco nella corsa al secondo posto. La squadra di casa arriva a questo appuntamento con grande determinazione, consapevole che ogni dettaglio può risultare decisivo in un finale di stagione serratissimo.
Qui Dolomiti Bellunesi—
Dall’altra parte le Dolomiti Bellunesi si presentano con una situazione più complicata: il piazzamento nei playout è ormai praticamente certo, ma la matematica lascia ancora uno spiraglio per evitarli. Servirebbe però un’impresa, considerando che anche un percorso perfetto nelle ultime gare potrebbe non bastare per ribaltare la classifica.
Union Brescia-Dolomiti Bellunesi, probabili formazioni—
Brescia (3-5-2): Gori; Rizzo, Sorensen, Silvestri; De Maria, Balestrero, Lamesta, Mallamo, Marras; Cazzadori, Crespi. Allenatore: Eugenio Corini.
Dolomiti Bellunesi (3-5-2): Virvilas; Alcides, Bashi, Chiesa; Cavalli, Cossalter, Tardivo, Clemenza, Brugnolo; Pitou, Mehic. Allenatore: Andrea Bonatti.
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