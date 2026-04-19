Penultima giornata nel Gruppo A di Serie C. Al Rigamonti l' Union Brescia ospita le Dolomiti Bellunesi . Padroni di casa a caccia di riscatto dopo il ko nel derby col Lumezzane che ha rallentato la corsa delle rondinelle, ora a pari punti col Lecco al 2° posto. Ospiti senza vittorie da tre turni ma possono ancora sperare nella salvezza diretta, ma devono battere sia l' Union , sia il Trento e sperare in un passo falso delle avversarie. Guarda ora Union Brescia-Dolomiti Bellunesi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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