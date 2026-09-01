L’Union Brescia torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 21:00, la formazione biancazzurra ospiterà la Giana Erminio allo stadio Mario Rigamonti in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso al turno successivo della competizione. Attenzione all’orario: la gara è stata ufficialmente fissata alle 21:00 e non alle 18:00.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Union Brescia, reduce dalla promozione in Serie B e dalla vittoria all’esordio in campionato, proverà a sfruttare il fattore Rigamonti, mentre la Giana Erminio arriva dall’importante successo ottenuto ai calci di rigore contro la Folgore Caratese. Trattandosi di un confronto senza gara di ritorno, ogni episodio potrebbe risultare decisivo. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Union Brescia-Giana Erminio in TV e streaming

si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 allo stadio Mario Rigamonti, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Per questa gara, dalle programmazioni ufficiali disponibili,

. Sky trasmette la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale, mentre per i turni preliminari la programmazione riguarda soltanto alcune gare selezionate.

L’Union Brescia vuole sfruttare il fattore Rigamonti

L’Union Brescia arriva all’appuntamento dopo aver iniziato positivamente la stagione di

, conquistando una vittoria nella gara d’esordio. La squadra biancazzurra, reduce dalla promozione ottenuta attraverso i playoff della passata stagione, vuole ora proseguire il proprio cammino anche nella competizione tricolore.

L’obiettivo sarà sfruttare il fattore campo e la maggiore fiducia derivante dal buon avvio stagionale. La formazione bresciana potrà inoltre contare sull’esperienza di un gruppo che nella scorsa annata ha affrontato numerose sfide decisive, arrivando fino alla vittoria nella finale playoff contro l’Ascoli.

La Giana Erminio arriva dopo la vittoria ai rigori

La Giana Erminio ha conquistato l’accesso al secondo turno superando la Folgore Caratese al termine di una sfida terminata

. Samele aveva portato in vantaggio la squadra di Alessio Gambirasio nel primo tempo, prima del pareggio avversario e della lotteria finale che ha premiato la formazione di Gorgonzola.

La squadra di Alessio Gambirasio ha poi iniziato il campionato con una sconfitta per 2-1 contro l’Albinoleffe e arriva quindi a Brescia con la volontà di reagire immediatamente. Il successo di coppa ha però dimostrato la capacità della Giana di affrontare anche partite molto equilibrate, un aspetto che potrebbe rivelarsi importante in una gara a eliminazione diretta.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un’Union Brescia che potrà contare sul

e una Giana Erminio già abituata a gestire una gara a eliminazione diretta in questa stagione. I padroni di casa proveranno a sfruttare il momento positivo e il sostegno del proprio pubblico, mentre gli ospiti cercheranno di mantenere la compattezza mostrata contro la Folgore Caratese.

La gestione dei momenti decisivi potrebbe essere fondamentale in una sfida a gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari non sono previsti tempi supplementari e la qualificazione sarà decisa direttamente ai calci di rigore.

Union Brescia-Giana Erminio: data, orario e canali