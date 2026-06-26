L'ultima giornata del Gruppo H del Mondiale 2026 mette di fronte due delle nazionali più attese del raggruppamento. Uruguay e Spagna si giocano una fetta importante della qualificazione alla fase a eliminazione diretta in una sfida che potrebbe ridisegnare la classifica finale del girone.

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La situazione sorride agli iberici, che guidano il gruppo con quattro punti e hanno il destino nelle proprie mani. Più delicata, invece, la posizione della Celeste, ancora imbattuta ma ferma a quota due pareggi: la squadra allenata da Marcelo Bielsa ha bisogno di un risultato positivo per continuare il proprio cammino iridato, mentre gli uomini di Luis De la Fuente puntano a blindare il primo posto.

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Qui Uruguay

L'avvio di Mondiale della Celeste è stato al di sotto delle aspettative. Dopo l'1-1 all'esordio contro l'Arabia Saudita, arrivato soltanto nei minuti finali grazie al gol di Maximiliano Araujo, la formazione di Marcelo Bielsa ha sprecato un'altra occasione contro il sorprendente Capo Verde.

Gli uruguaiani erano riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale con le reti di Araujo e Canobbio, ma nella ripresa due gravi errori difensivi hanno permesso agli africani di fissare il punteggio sul definitivo 2-2. Due pareggi consecutivi obbligano ora la Celeste a una prestazione di alto livello contro la favorita del girone.

Qui Spagna

Dopo il pareggio senza reti contro Capo Verde nella gara inaugurale, la nazionale di Luis De la Fuente ha risposto con autorità travolgendo 4-0 l'Arabia Saudita. Una prova convincente che ha rilanciato le ambizioni della Roja e le ha consentito di salire in vetta alla classifica del Gruppo H.

Grande protagonista del successo è stato Lamine Yamal, autore del suo primo gol in un Mondiale, mentre Mikel Oyarzabal ha firmato una doppietta che ha indirizzato la partita già nella prima mezz'ora. A completare il poker ci ha pensato un'autorete di Tambakti, certificando la superiorità degli spagnoli.

Le probabili formazioni di Uruguay-Spagna

Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Ugarte; Canobbio, Valverde, Bentancur, M. Araujo; Darwin Nunez.Bielsa.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct: De la Fuente.

Cosa aspettarsi dalla partita

La classifica del Gruppo H resta ancora aperta. La Spagna è prima con quattro punti, seguita da Uruguay e Capo Verde a quota due, mentre l'Arabia Saudita chiude con un punto. Tutto è quindi ancora in bilico nell'ultima giornata.

La Roja parte con i favori del pronostico e, con una vittoria, sarebbe certa del primo posto nel girone. L'Uruguay, invece, non può permettersi passi falsi: dopo due pareggi consecutivi serve una prestazione di carattere per conquistare la qualificazione e scongiurare una clamorosa eliminazione già nella fase a gironi del Mondiale 2026.

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