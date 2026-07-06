Gli ottavi di finale del Mondiale 2026 proseguono con una delle sfide più equilibrate del tabellone. Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 luglio, alle ore 02:00 italiane, gli Usa affrontano il Belgio all'AT&T Stadium di Arlington, impianto che prende il nome dalla storica compagnia americana di telecomunicazioni. In palio c'è un posto tra le migliori otto della competizione, con due nazionali che hanno raggiunto questo appuntamento attraverso percorsi molto diversi.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Usa-Belgio in diretta TV e streaming ufficiale

USA-Belgio, valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, è in programma nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 luglio alle ore 02:00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile anche in diretta tv in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming gratuito su RaiPlay.

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Il momento degli Usa

Gli Stati Uniti si presentano agli ottavi di finale dopo il convincente 2-0 contro la Bosnia, una vittoria ottenuta nonostante l'espulsione di Folarin Balogun nella ripresa. Proprio l'attaccante sembrava destinato a saltare la sfida con il Belgio per squalifica, ma nelle ultime ore è arrivata una decisione destinata a far discutere: la FIFA ha sospeso l'automatica giornata di stop applicando una particolare norma del proprio Codice disciplinare, consentendo così al centravanti di essere regolarmente a disposizione di Mauricio Pochettino.

La scelta ha inevitabilmente acceso le polemiche. Negli Stati Uniti è stata accolta con entusiasmo, tanto che il presidente Donald Trump ha pubblicamente ringraziato la FIFA sui social, mentre dal Belgio sono arrivate proteste ufficiali, con la federazione che ha annunciato di stare valutando ogni possibile iniziativa ritenendo la decisione non conforme ai regolamenti. Al di là delle polemiche extra campo, Pochettino ritrova così il proprio miglior marcatore, elemento fondamentale per una nazionale che sogna di raggiungere i quarti di finale del Mondiale per la prima volta dal 2002.

LONDRA, INGHILTERRA - 2 GIUGNO: Youri Tielemans del Belgio esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Croazia e Belgio, disputata allo Stadion HNK Rijeka il 2 giugno 2026 a Fiume, in Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Il momento del Belgio

Sul fronte Belgio il passaggio agli ottavi è arrivato al termine della partita più folle dell'intero Mondiale. La nazionale di Rudi Garcia è stata a un passo dall'eliminazione contro il Senegal: sotto di due reti fino all'85', i Diavoli Rossi hanno trovato la forza di riaprire il match con Lukaku, pareggiandolo poi nei minuti di recupero grazie a Tielemans prima di completare la clamorosa rimonta ai supplementari, ancora con il centrocampista dell'Aston Villa, autore del rigore decisivo al 125'. Una qualificazione dal sapore epico che ha però evidenziato anche tutti i limiti mostrati finora dai belgi.

La qualità della rosa resta fuori discussione, ma il rendimento collettivo continua ad essere altalenante. Nella fase a gironi il Belgio non aveva mai davvero convinto, chiudendo al primo posto con cinque punti, e anche contro il Senegal ha sofferto enormemente l'intensità e l'organizzazione degli africani per oltre ottanta minuti. Rudi Garcia si affiderà ancora all'esperienza di Courtois tra i pali, alla regia di De Bruyne e alla fisicità di Lukaku, sperando però di vedere una squadra molto più equilibrata e continua nell'arco dei novanta minuti. Gli Stati Uniti rappresentano un avversario estremamente intenso sul piano atletico e concedere gli stessi spazi visti nei sedicesimi potrebbe costare caro ai Diavoli Rossi.

Probabili formazioni Usa-Belgio

Pochettino avrà a disposizione Balogun. L'attaccante del Monaco sarà supportato da Dest e Pulisic ai suoi lati, con Reyna che arretrerà a centrocampo insieme ad Adams e Tillman.

Rudi Garcia dovrebbe invece confermare il consueto 4-2-3-1. Davanti a Courtois agiranno Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper, mentre sulla trequarti spazio alla qualità di Trossard, De Bruyne e Doku alle spalle di Lukaku.

USA (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Reyna, Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic.

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida si preannuncia molto equilibrata. Gliproveranno ad alzare il ritmo sfruttando intensità e aggressività nel pressing, mentre ilpunterà sulla qualità dei propri interpreti offensivi e sull'esperienza di giocatori come De Bruyne e Lukaku. Gli americani sembrano più compatti dal punto di vista difensivo, ma dovranno rinunciare al loro centravanti titolare. I belgi, invece, hanno maggiore talento individuale ma hanno mostrato qualche incertezza nella fase di non possesso. È lecito aspettarsi una partita aperta fino agli ultimi minuti.

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