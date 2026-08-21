Il Mestalla torna ad accendersi per il debutto stagionale di Valencia e Celta Vigo. Sabato 22 agosto 2026 alle ore 19:30, le due formazioni si affronteranno nella seconda giornata della Liga, anche se per entrambe si tratterà del primo appuntamento del nuovo campionato. Una partita che mette immediatamente alla prova due progetti con prospettive differenti: i padroni di casa cercano finalmente una stagione meno complicata dopo anni trascorsi a guardarsi alle spalle, mentre i galiziani vogliono confermare la crescita culminata con la qualificazione europea. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VALENCIA-CELTA VIGO CLICCA SU BET365.

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Il momento del Valencia

La continuità del Valencia parte dalla panchina, dove resta Carlos Corberán. Dopo essere riuscito nuovamente a condurre la squadra alla salvezza, il tecnico è chiamato ad affrontare una stagione nella quale l'obiettivo sarà provare ad allontanarsi dalle zone pericolose della classifica e, possibilmente, guardare verso traguardi più prestigiosi. Il problema principale riguarda una rosa che appare ancora in fase di costruzione. Il mercato ha portato finora soprattutto Sato, destinato a dare nuove soluzioni al centrocampo, e il difensore olandese De Haas. Entrambi possono trovare immediatamente spazio nelle scelte iniziali di Corberán.

La struttura della squadra continua però a poggiare su diversi protagonisti della passata stagione. Guido Rodríguez e Pepelu rimangono riferimenti importanti in mezzo al campo, mentre davanti sarà ancora Hugo Duro uno degli uomini maggiormente responsabilizzati. Da seguire anche la situazione di Javi Guerra. Il centrocampista rimane al centro delle dinamiche di mercato ma, finché resterà a disposizione, rappresenterà una soluzione importante per Corberán. Cominciare con un risultato positivo davanti al proprio pubblico permetterebbe al Valencia di affrontare con maggiore serenità anche le ultime settimane di mercato.

Il momento del Celta Vigo

Il Celta riparte invece dalle certezze costruite con Claudio Giráldez. La qualificazione europea ottenuta nella stagione 2025-26 ha aumentato le aspettative intorno ai galiziani, chiamati ora alla prova più difficile: confermarsi gestendo contemporaneamente un calendario più intenso. Proprio l'aumento degli impegni rende particolarmente importante la profondità della rosa. Il mercato ha portato Bayindir dal Manchester United, anche se nelle gerarchie iniziali dovrebbe partire alle spalle di Radu, oltre agli innesti di Febas e Javi Galán.

Giráldez dovrebbe comunque evitare rivoluzioni dal punto di vista tattico. La difesa a tre e un centrocampo particolarmente dinamico restano alla base del progetto, con Moriba e Román chiamati a garantire equilibrio nella zona centrale. Il reparto offensivo offre diverse alternative. Jutglà e Durán possono muoversi alle spalle del riferimento avanzato, mentre le condizioni e le scelte riguardanti Borja Iglesias saranno uno degli aspetti da seguire in prossimità della partita. Dopo l'Europa conquistata nella scorsa stagione, il Celta vuole dimostrare immediatamente di poter frequentare stabilmente la parte alta della Liga.

Le probabili formazioni di Valencia-Celta Vigo

Il Valencia dovrebbe presentarsi con il 4-4-2 scelto da Corberán. Dimitrievski è favorito per difendere la porta, mentre davanti a lui potrebbero trovare spazio De Haas, Copete, Diakhaby e Galán. A centrocampo il nuovo arrivato Sato dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Guido Rodríguez, Pepelu e Almeida. Davanti, Hugo Duro sarà il principale riferimento offensivo, con Javi Guerra candidato ad affiancarlo.

Il Celta Vigo dovrebbe rispondere con il consueto sistema a tre, schierandosi con un 3-4-2-1. Radu dovrebbe essere confermato tra i pali, protetto dal terzetto formato da Rodríguez, Starfelt e Marcos Alonso. Sulle corsie possono partire Febas ed El Abdellaoui, mentre Moriba e Román avranno il compito di presidiare la zona centrale. Sulla trequarti spazio a Jutglà e Durán, pronti a muoversi alle spalle di Borja Iglesias.

Valencia (4-4-2): Dimitrievski; De Haas, Copete, Diakhaby, Galán; Sato, Rodríguez, Pepelu, Almeida; Guerra, Duro. Allenatore: Corberán.

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; Rodríguez, Starfelt, Alonso; Febas, Moriba, Román, El Abdellaoui; Jutglà, Durán; Iglesias. Allenatore: Giráldez.

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