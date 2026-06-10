Valencia-Joventut Streaming e Diretta LIVE: dove vedere l'ACB

Le semifinali dei playoff di Liga ACB prendono il via con la sfida tra Valencia Basket e Joventut Badalona, due formazioni che hanno meritato l'accesso al penultimo atto della stagione dopo aver superato ostacoli impegnativi nei quarti di finale. Si parte dalla Roig Arena, dove Valencia proverà a sfruttare immediatamente il fattore campo per indirizzare la serie, forte di un percorso stagionale che lo ha visto chiudere ai vertici del campionato. Guarda ora Valencia-Joventut GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Valencia

Valencia si presenta all'appuntamento dopo aver disputato una stagione regolare di altissimo livello, chiusa al secondo posto con un bilancio di 25 vittorie e 9 sconfitte. La squadra ha costruito gran parte del proprio successo sulla continuità di rendimento, soprattutto tra le mura amiche, dove ha conquistato 14 successi in 17 partite. Nei quarti di finale i valenciani hanno confermato il proprio valore eliminando Bilbao con un netto 2-0 nella serie. Dopo il sofferto successo casalingo per 83-80 in gara 1, è arrivata una prova di forza in trasferta con l'88-71 che ha chiuso rapidamente i conti. Il momento di forma è particolarmente positivo: Valencia arriva infatti da quattro vittorie consecutive e nelle ultime cinque uscite ha superato quota 90 punti in ben quattro occasioni, confermando un attacco tra i più produttivi dell'intera Liga ACB.

Qui Joventut

Il percorso dello Joventut verso le semifinali è stato più impegnativo ma probabilmente anche più significativo dal punto di vista mentale. Dopo aver concluso la regular season al sesto posto, la formazione di Badalona ha sorpreso molti osservatori eliminando Baskonia, una delle squadre più accreditate del torneo. La serie dei quarti si è decisa soltanto a gara 3, quando lo Joventut ha sfoderato una prestazione di grande personalità espugnando il parquet avversario con il punteggio di 96-88. Un successo che ha evidenziato la capacità della squadra di esprimersi ad alto livello anche lontano da casa nei momenti più delicati della stagione

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