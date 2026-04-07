Valencia-Milano Streaming e Diretta: dove vedere l’Eurolega in TV

Valencia-Milano: info partita, dove vedere l'Eurolega in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 7 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 08:48)

Alla Roig Arena di Valencia si gioca una sfida con obiettivi molto diversi nella fase finale della regular season di EuroLeague. Il Valencia Basket ospita l’Olimpia Milano in un match che, almeno sulla carta, vede i padroni di casa in una posizione decisamente più favorevole.

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Cercare Valencia-Milano nel palinsesto Live

Qui Valencia — Il Valencia arriva infatti in piena corsa per le posizioni di vertice, forte di una stagione molto solida e soprattutto di un rendimento interno di altissimo livello. La squadra spagnola ha costruito gran parte dei propri successi proprio tra le mura amiche, dove riesce a imporre ritmo, intensità e grande efficienza offensiva. Anche nelle ultime settimane, nonostante qualche passaggio a vuoto, ha dimostrato di poter competere contro chiunque, mantenendo una continuità che le ha permesso di restare stabilmente nelle zone alte della classifica.

Qui Olimpia Milano — Situazione ben più complicata per l’Olimpia Milano, che arriva a questo appuntamento con pochissime speranze di rientrare nella corsa playoff. La squadra italiana ha pagato soprattutto la mancanza di continuità nel corso della stagione, alternando buone prestazioni a cali improvvisi che ne hanno compromesso il cammino. Anche il rendimento in trasferta ha rappresentato un limite importante, con diverse difficoltà nel gestire le gare lontano da casa, sia dal punto di vista difensivo che mentale.