La sfida di Playoff di Eurolega tra Valencia e Panathinaikos si gioca mercoledì 13 maggio alle ore 21:00. Una gara decisiva che mette in palio la qualificazione al turno successivo, con le due squadre che arrivano a questo appuntamento sul 2-2 nella serie dopo quattro partite combattutissime. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Il Valencia arriva a questa sfida con la spinta del proprio pubblico e la consapevolezza di avere tra le mani un’occasione enorme. La formazione spagnola cercherà di imporre ritmo e intensità, puntando su organizzazione offensiva e aggressività difensiva per indirizzare la partita.

Il Panathinaikos, invece, si presenta con grande esperienza internazionale e qualità nel roster. La squadra greca è abituata a giocare gare ad altissima pressione e proverà a sfruttare la propria solidità per restare lucida nei momenti decisivi del match.

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di sfruttare il fattore campo e alzare il ritmo della gara, puntando su energia e intensità per mettere pressione agli avversari.

Il Panathinaikos, dal canto suo, proverà a controllare i possessi e sfruttare la propria esperienza per gestire i momenti chiave di una partita che vale una stagione.

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