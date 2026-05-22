Dove vedere Valencia-Barcellona in diretta tv e streaming gratis

È stata una stagione altalenante, quella del Valencia. Il club ha rischiato per lungo tempo la retrocessione, a causa di una prima metà di campionato ben al di sotto delle aspettative. Al giro di boa il Valencia ha provato a risalire la china, ma con qualche difficoltà. Strappato il pass salvezza, adesso si trova a due punti dall'Europa e contro il Barcellona campione. Riuscirà in questa clamorosa rimonta? Per scoprire, leggi l'articolo e non perdere neanche un minuto della sfida. Il match del Mestalla si terrà domenica 24 maggio alle 21:00.

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Il momento di forma del Valencia

Il Valencia è riuscito ad allontanarsi dalla zona che scotta inanellando ottimi risultati. Nelle ultime cinque partite il Valencia ha vinto tre incontri, ne ha pareggiato uno e ha rimediato una sconfitta in casa contro l'Atlético Madrid. Contro il Barcellona non sarà facile strappare altri tre punti e scalzare il Getafe, ma la spinta del Mestalla potrebbe rivelarsi decisiva. Per andare in Europa, però, il Valencia deve anche dare uno sguardo agli altri campi: è infatti necessario che non vincano né il Rayo Vallecano ne tantomeno il Getafe di Bordálas.

La probabile formazione del Valencia

Il Valencia affronterà il Barcellona con un contenitivo 4-4-2, in cui i riferimenti offensivi saranno Guerra e Hugo Duro. Corberan, a centrocampo, opterà molto probabilmente per Lopez, Ugrinic, Rioja e Guido.

Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Rendall, Tarrega, Nunez, Vasquez; Lopez, Ugrinic, Guido, Rioja, Guerra, Duro. Allenatore: Corberan.

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