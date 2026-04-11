Non è il match più appariscente del programma, ma è uno di quelli che possono incidere davvero sugli equilibri della classifica. Varese–Sassari, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 17:30 all’Itelyum Arena, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla stessa necessità di fare punti: i lombardi inseguono ancora un posto nei playoff di Serie A, mentre i sardi vogliono consolidare la salvezza. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VARESE-SASSARI SU BET365

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Il momento delle due squadre

La gara si inserisce in una 26ª giornata che arriva dopo un turno precedente ricco di partite tirate e risultati significativi. Nella 25ª giornata, Varese è stata superata di misura da Trieste per 90-89, mentre Sassari ha ceduto a Cantù 80-78, restando in partita fino agli ultimi possessi. In un weekend che ha visto anche Brescia imporsi su Napoli 100-85, Treviso battere Tortona 91-86, Cremona vincere contro Udine 82-73, Milano avere la meglio su Reggio Emilia 80-76 e Venezia espugnare Bologna 86-82, questa sfida assume un valore tutt’altro che marginale.

Anche i numeri contribuiscono a delineare il quadro. Varese produce 83.3 punti di media con 18.2 assist, mentre Sassari arriva a 85.8 punti con 18.3 assist: due attacchi capaci di creare, ma che mostrano qualche fragilità nella propria metà campo. I biancorossi concedono infatti 87.1 punti a partita, mentre i sardi arrivano a quota 90, un dato che evidenzia le difficoltà difensive di entrambe.

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